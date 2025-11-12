 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Эстонский визовый центр закрылся в приграничном Ивангороде

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Визовый центр Эстонии в Ивангороде, расположенном вблизи российско-эстонской границы, прекратил работу в конце октября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным сайта VFS Global, визового оператора Эстонии в России, на данный момент в стране действует 26 визовых центров, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Рязани, Владивостоке.

В марте 2022 года Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам. Ходатайствовать о выдаче визы могут только те лица, у кого в Эстонии находятся члены семьи, кто хочет получить визу по «гуманитарным соображениям» или посетить страну для лечения.

Власти Эстонии также запретили выдавать ВНЖ и учебные визы россиянам. Эти нормы были ослаблены в 2023 году: студентам, ученым и врачам разрешили продлевать вид на жительство. Однако речь шла лишь о тех россиянах, которые прибыли в Эстонию до начала военной операции на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Эстония визовый центр

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
ЕК рекомендовала запретить мультивизы. В какие страны ЕС пускают россиян
Политика
В Брюсселе назвали, кто из россиян сможет получать мультивизы как раньше
Политика
Черногория пообещала ввести визы для россиян согласно правилам ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Врачи рассказали о пальцах и кисти подобравшего мину мальчика Общество, 16:10
Что такое экстремистские материалы: реестр, ответственность за поиск База знаний, 16:06
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Почему Баффет ушел, не купив биткоин. Как его холдинг видит криптовалюту Крипто, 15:59
ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП Финансы, 15:58
Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк Финансы, 15:55
Минобороны опубликовало цитату после данных о наступлении в тумане Политика, 15:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В РСТ оценили выгоды от выхода AirAsia на рынок авиаперевозок в России
РАДИО
 Общество, 15:50
В Турции ограничили снятие наличных ночью из-за мошенников Финансы, 15:47
Москвичей предупредили о похолодании и выпадении снега на выходных Общество, 15:46
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 15:45
Украинская федерация исключила чемпионку в беге за выступление в России Спорт, 15:44
ВСУ сообщили об отступлении из Ровнополья «на более выгодные рубежи» Политика, 15:41
Мишустин анонсировал запуск беспилотных такси в Москве Технологии и медиа, 15:41