Эстонский визовый центр закрылся в приграничном Ивангороде
Визовый центр Эстонии в Ивангороде, расположенном вблизи российско-эстонской границы, прекратил работу в конце октября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
По данным сайта VFS Global, визового оператора Эстонии в России, на данный момент в стране действует 26 визовых центров, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Рязани, Владивостоке.
В марте 2022 года Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам. Ходатайствовать о выдаче визы могут только те лица, у кого в Эстонии находятся члены семьи, кто хочет получить визу по «гуманитарным соображениям» или посетить страну для лечения.
Власти Эстонии также запретили выдавать ВНЖ и учебные визы россиянам. Эти нормы были ослаблены в 2023 году: студентам, ученым и врачам разрешили продлевать вид на жительство. Однако речь шла лишь о тех россиянах, которые прибыли в Эстонию до начала военной операции на Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций