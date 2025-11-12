Эстонский визовый центр закрылся в приграничном Ивангороде

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Визовый центр Эстонии в Ивангороде, расположенном вблизи российско-эстонской границы, прекратил работу в конце октября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным сайта VFS Global, визового оператора Эстонии в России, на данный момент в стране действует 26 визовых центров, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Рязани, Владивостоке.

В марте 2022 года Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам. Ходатайствовать о выдаче визы могут только те лица, у кого в Эстонии находятся члены семьи, кто хочет получить визу по «гуманитарным соображениям» или посетить страну для лечения.

Власти Эстонии также запретили выдавать ВНЖ и учебные визы россиянам. Эти нормы были ослаблены в 2023 году: студентам, ученым и врачам разрешили продлевать вид на жительство. Однако речь шла лишь о тех россиянах, которые прибыли в Эстонию до начала военной операции на Украине.