Учительница, в которую стрелял 6-летний мальчик, подала иск против школы

Mirror: в США шестилетний школьник выстрелил в учительницу из пистолета

Фото: Denise Lavoie / AP / ТАСС

В американском городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, шестилетний школьник принес на учебу пистолет своей матери и несколько раз выстрелил в учительницу, пишет Mirror.

Инцидент произошел в начале 2023 года, однако судебное разбирательство началось недавно. Педагог Эбби Цвернер получила несколько ранений, одна из пуль повредила легкое. Несмотря на это, учительница вывела всех подопечных из класса, а затем потеряла сознание.

Женщина выжила — врачи сделали ей шесть операций, — однако утратила возможность пользоваться левой рукой и страдает от ПТСР. Выйдя из больницы, она уволилась и, по собственному признанию, не планирует возвращаться к преподавательской деятельности.

Мать мальчика, стрелявшего в Цвернер, приговорили почти к четырем годам тюремного заключения за пренебрежение родительскими обязанностями и нарушение правил хранения оружия. Ее сын перешел в другую школу и находится под опекой прадедушки.

Позднее Цвернер подала судебный иск на сумму $40 млн против руководства школы, где произошла стрельба. Женщина убеждена, что помощница директора знала о возможном наличии оружия у ученика, но ничего не предприняла.