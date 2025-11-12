 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Главной новогодней елью страны станет 100-летнее дерево из Подмосковья

В лесах Подмосковья выбрали главную новогоднюю ель России высотой 26 метров
Фото: пресс-служба Управления делами президента
Фото: пресс-служба Управления делами президента

В качестве главной новогодней елки страны в 2025 году выбрали столетнее дерево из Рузского городского округа Подмосковья, сообщила пресс-служба Управления делами президента.

«Были просмотрены 24 кандидатки в разных районах Московской области. В этом году, как и всегда, отобранное дерево отвечает всем историческим стандартам и станет центральным украшением Московского Кремля», — говорится в сообщении.

В управлении делами сообщили, что на Кремлевской площади установят 26-метровую ель с обхватом ствола 64 см и размахом нижних ветвей 11 м. Специалисты пояснили, что дерево отбирали по строгим критериям: возраст, габариты, состояние хвои и транспортабельность. Особое внимание при выборе уделяли способности ели переносить перепады температур и сохранять хвою в течение продолжительного времени.

Минтруд назвал новогодние выходные 2026-го самыми долгими за многие годы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Спил ели, транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность», — заверили в управделами.

Новогодняя ель, стоявшая в центре столицы в декабре 2024 года, в высоте уступала нынешней на 1 м — ее высота составляла 25 м. Дереву было 90 лет. Размах ветвей ели составлял 8 м, диаметр ствола — 60 см. Ее спилили неподалеку от деревни Знаменки Можайского городского округа Подмосковья.

Управление делами ежегодно организует выбор и установку главной новогодней ели на Соборной площади Кремля. Традиция использования живого дерева сохраняется с 1996 года, за исключением периода 2001–2004 годов, когда из-за экстремальных морозов использовались искусственные аналоги.

Авторы
Теги
Егор Алимов
новогодние елки Новый год Подмосковье Управление делами президента

