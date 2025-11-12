СВР рассказала о планах Армении закупать украинское зерно
Армения рассматривает возможность частичного перехода с российских на украинские поставки зерна, несмотря на значительную разницу в стоимости. Согласно данным Службы внешней разведки, украинское зерно обходится более чем в полтора раза дороже российского. Ереван надеется, что Европейский союз компенсирует дополнительные расходы, рассматривая этот шаг как демонстрацию политической солидарности.
Во французском МИДе, по информации СВР, сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, в Париже видят возможность одновременно поддержать Киев и создать напряженность в российско-армянских отношениях. С другой — возникают вопросы об источниках финансирования, поскольку бюджеты европейских стран испытывают серьезное напряжение из-за украинского конфликта.
Как отмечается в сообщении, Бельгия, выступающая хранителем замороженных российских активов, сопротивляется попыткам их использования для таких выплат, опасаясь юридических последствий. Дополнительной сложностью становится перспектива долгосрочных обязательств — компенсации Еревану могут потребоваться на постоянной основе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявление Службы внешней разведки. Он заявил, что таких планов «не может быть», и назвал информацию об этом недоразумением. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные СВР не бывают голословными, но выразил надежду на то, что страны продолжат сотрудничать.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций