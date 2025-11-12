 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
СВР рассказала о планах Армении закупать украинское зерно

СВР: Армения будет покупать украинское зерно себе в убыток
Фото: Сергей Елагин / Global Look Press
Армения рассматривает возможность частичного перехода с российских на украинские поставки зерна, несмотря на значительную разницу в стоимости. Согласно данным Службы внешней разведки, украинское зерно обходится более чем в полтора раза дороже российского. Ереван надеется, что Европейский союз компенсирует дополнительные расходы, рассматривая этот шаг как демонстрацию политической солидарности.

Во французском МИДе, по информации СВР, сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, в Париже видят возможность одновременно поддержать Киев и создать напряженность в российско-армянских отношениях. С другой — возникают вопросы об источниках финансирования, поскольку бюджеты европейских стран испытывают серьезное напряжение из-за украинского конфликта.

Как отмечается в сообщении, Бельгия, выступающая хранителем замороженных российских активов, сопротивляется попыткам их использования для таких выплат, опасаясь юридических последствий. Дополнительной сложностью становится перспектива долгосрочных обязательств — компенсации Еревану могут потребоваться на постоянной основе.

Россия впервые с 1990-х отправила Армении зерно поездом через Азербайджан
Общество
Фото:Минтранс России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявление Службы внешней разведки. Он заявил, что таких планов «не может быть», и назвал информацию об этом недоразумением. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные СВР не бывают голословными, но выразил надежду на то, что страны продолжат сотрудничать.

Ксения Потрошилина
зерно зерновые культуры Армения Украина Россия СВР

