Политика⁠,
0

Воробьев посетил поднявшего заминированную купюру мальчика. Видео

Video

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в Детском центре имени Рошаля мальчика, у которого 11 ноября на улице в Красногорске в руках взорвалась заминированная денежная купюра. Видео из больницы глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Воробьева, медикам пришлось ампутировать ребенку часть пальцев, но «он держится молодцом».

«Состояние у Глеба тяжелое — операция шла шесть часов», — написал губернатор. Он поблагодарил медиков за оперативность и профессионализм и обещал семье мальчика «всю необходимую помощь».

На видео мальчик рассказал, как выглядела поднятая с земли купюра со взрывным устройством.

«Это коробка была?» — спросил Воробьев.

«Не коробка, а втулка» — пояснил Глеб. По словам мальчика, он заметил ее по дороге на тренировку.

Поднявшему заминированную купюру в Красногорске ребенку провели операцию
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По версии следствия, вечером 10-летний мальчик шел вдоль жилого дома и поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой денежной купюрой. После этого произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения.

Мощность устройства составила около 10 г в тротиловом эквиваленте, уточнили в СК.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Андрей Воробьев Красногорск взрывное устройство ребенок ампутация купюра Следственный комитет

