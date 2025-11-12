 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков ответил на вопрос о доверии Еревану после данных СВР о зерне

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Сообщения Службы внешней разведки России никогда не бывают голословными, однако Кремль надеется на продолжение сотрудничества с Арменией.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать реакцию Еревана на сообщения СВР о том, что Армения рассматривает возможность отказа от российского зерна и замещения его более дорогим украинским за счет средств Евросоюза.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян словами «не может быть» отреагировал на эту публикацию.

«Что касается сообщений СВР, они никогда не бывают голословными. Мы продолжаем развивать наше взаимодействие и на двусторонней основе и в рамках интеграционных процессов, вы знаете, что частые контакты на высшем уровне осуществляются. У нас много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества. Надеемся, что оно будет продолжено», — сказал Песков.

Пашинян опроверг данные о планах Еревана отказаться от российского зерна
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

О том, что в Армении обсуждают возможность отказа от российского зерна, СВР сообщила в среду, 12 ноября. В ведомстве утверждают, что в Евросоюзе эту инициативу рассматривают как многоцелевую: поддержка Киева, обеспечение зерном Армении и ослабление российско-армянских отношений.

При этом Пашинян назвал информацию СВР недоразумением.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Армения зерно Служба внешней разведки
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

