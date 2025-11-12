Песков ответил на вопрос о доверии Еревану после данных СВР о зерне
Сообщения Службы внешней разведки России никогда не бывают голословными, однако Кремль надеется на продолжение сотрудничества с Арменией.
Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать реакцию Еревана на сообщения СВР о том, что Армения рассматривает возможность отказа от российского зерна и замещения его более дорогим украинским за счет средств Евросоюза.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян словами «не может быть» отреагировал на эту публикацию.
«Что касается сообщений СВР, они никогда не бывают голословными. Мы продолжаем развивать наше взаимодействие и на двусторонней основе и в рамках интеграционных процессов, вы знаете, что частые контакты на высшем уровне осуществляются. У нас много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества. Надеемся, что оно будет продолжено», — сказал Песков.
О том, что в Армении обсуждают возможность отказа от российского зерна, СВР сообщила в среду, 12 ноября. В ведомстве утверждают, что в Евросоюзе эту инициативу рассматривают как многоцелевую: поддержка Киева, обеспечение зерном Армении и ослабление российско-армянских отношений.
При этом Пашинян назвал информацию СВР недоразумением.
