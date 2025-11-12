 Перейти к основному контенту
Экономика
0

Пашинян опроверг данные о планах Еревана отказаться от российского зерна

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян словами «не может быть» отреагировал на публикацию российской Службы внешней разведки, которая заявила о планах Еревана отказаться от зерна из России и заменить его украинским, передает Tert.

Он также назвал информацию об этом недоразумением, передает Sputnik.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Армения рассматривает возможность отказа от российского зерна и замещения его более дорогим украинским за счет средств Евросоюза.

«Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений «хотят отвязаться» от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать часть необходимых объемов зерна у «незалежной». Однако вот незадача — украинское зерно более чем вполовину дороже», — заявила СВР. В службе отмечали, что в рамках предложения о замене российского зерна на украинское Брюсселю предстоит решить вопрос финансирования данной инициативы, поскольку разницу в стоимости предлагается компенсировать из средств ЕС. В СВР утверждают, что в Евросоюзе рассматривают эту схему как многоцелевую: поддержка Киева, обеспечение зерном Армении и ослабление российско-армянских отношений.

Авторы
Персоны
Егор Алимов
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

