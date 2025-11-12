 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

В 2025 году расходы на дата-центры превысят глобальные инвестиции в нефть

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По итогам 2025 года инвестиции технологических компаний по всему миру в новые мощности центров обработки данных для развития моделей искусственного интеллекта (ИИ) составят около $580 млрд. Они впервые превысят совокупные глобальные расходы нефтяную отрасль в размере примерно $540 млрд. Это следует из ежегодного доклада Международного энергетического агентства (МЭА) «Перспективы развития мировой энергетики».

«Эта сумма — яркий пример меняющегося характера современной экономики», — приводит пресс-служба МЭА слова исполнительного директора агентства Фатиха Бироля.

Авторы доклада прогнозируют к 2035 году утроение объема электроэнергии, потребляемой дата-центрами. В то же время это составит менее 10% от общего роста мирового спроса на электроэнергию, утверждают эксперты.

«Более 85% новых добавлений мощностей центров обработки данных в течение следующих десяти лет ожидаются в Соединенных Штатах, Китае и Европейском союзе. Многие из них будут расположены вблизи существующих кластеров центров обработки данных, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные сети», — говорится в свежем докладе МЭА.

«Яндекс» начал строительство своего самого мощного дата-центра в России
Технологии и медиа
Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее, весной 2025 года, агентство опубликовало прогноз, из которого следовало, что к концу десятилетия дата-центры обеспечат более 20% роста спроса на электроэнергию в развитых странах. Это, согласно выводам экспертов, вернет энергетический сектор этих государств к росту после многих лет стагнации и снижения спроса во многих из них.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер завил, что цифровизация и газовая генерация неотделимы. По его словам, строительство дата-центров может замедлиться и даже остановиться, если страны, развивающие ИИ, не обеспечат себя большим количеством энергоресурсов.

«Если у вас даже есть технологии по производству и работе этих ЦОДов, но у вас нет энергии для их питания, то вы остаетесь на задворках истории», — сказал Миллер на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025).

Теги
Денис Малышев
искусственный интеллект МЭА Фатих Бироль нефть Газпром Алексей Миллер дата-центры

