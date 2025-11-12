 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Новороссийске из-за прорыва главного водовода образовался фонтан

В Новороссийске приостановили подачу воды из-за прорыва магистрального водовода

В Новороссийске из-за прорыва главного водовода образовался фонтан
В Новороссийске прорвало магистральный водовод первой очереди ТГВ — Троицкого группового водовода, магистрального водопровода, обеспечивающего подачу воды городу и прилегающим районам, сообщила пресс-служба Водоканала города Новороссийска. Из-за аварии подавать воду населению будут по особому графику.

Прорыв водовода диаметра 720 мм на улице Пограничной зафиксировали в 9:05 мск. Сотрудники аварийно-диспетчерской службы и ремонтно-эксплуатационного управления приступили к устранению последствия аварии.

Кроме того, на место происшествия выехал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

В Петербурге переход на станцию метро затопило из-за прорыва трубы
Общество

Для локализации аварии в трубе снизили давление, а подачу воды сократили с 4,6 тыс. до 3 тыс. куб. м в час. По оценкам водоканала, аварийные работы продлятся до 20:00 12 ноября.

Кроме того, в Новороссийске ограничили водоснабжение. Подача воды населению 13 ноября будет осуществляться с 6:00 до 9:00. В городе организовали подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей.

Как подчеркнули в пресс-службе водоканала, участок водовода, где произошел прорыв, должны заменить в 2027 году. Проектирование намечено на 2026 год в рамках программы комплексного развития территории.

Анастасия Луценко
Новороссийск Водоканал прорыв

