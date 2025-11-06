В Петербурге переход на станцию метро затопило из-за прорыва трубы
Петербургский метрополитен почти на час перекрыл переход на станцию «Девяткино» Кировско-Выборгской (красной) линии из-за поступающей с улицы воды. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.
О закрытии подземного перехода на станции метрополитен сообщил в 11:38 мск. Попасть в вестибюль пассажиры могли только через лестничные входы.
К 11:56 аварийные службы перекрыли поступление воды. Подземный переход стал вновь доступен для пассажиров в 12:24, станция «Девяткино» вернулась к работе в штатном режиме.
Как сообщил глава Муринского городского поселения Алексей Белов «Фонтанке», затопление случилось из-за прорыва трубы холодного водоснабжения, принадлежащей метрополитену Санкт-Петербурга. При этом в пресс-службе метро заявили, что проблема произошла не на их сетях.
