 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

В Москве временно закрыли движение по Тверской и Кремлевской набережной

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Автомобильное движение временно закрыто на улице Тверской в центре Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.

Ранее ведомство предупредило об остановке движения автомобилей по Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
На Земле началась магнитная буря планетарного масштаба Общество, 11:34
Минфин России впервые займет на рынке в юанях Финансы, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили сорвавшихся со склона туристов Общество, 11:26
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 11:25
В Петербурге задержали мужчину за призыв в соцсетях вступить в РДК Политика, 11:22
Власти Молдавии предложили выкупить объекты ЛУКОЙЛа в аэропорту Кишинева Политика, 11:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Москве временно закрыли движение по Тверской и Кремлевской набережной Общество, 11:15
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Соболенко установила новый рекорд по сумме призовых за сезон Спорт, 11:14
Politico рассказало о «землетрясении» в ЕС из-за перевооружения Германии Политика, 11:14
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 11:12
Крупнейший в Азии лоукостер начнет полеты в Россию
РАДИО
 Общество, 11:11
Как выйти из карьерного тупика и найти новые возможности для роста Образование, 11:07