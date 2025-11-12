 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico сообщило о тревоге в Париже из-за военного усиления Берлина

Перевооружение Германии вызвало тревогу во Франции и ЕС
Фото: Hesham Elsherif / Getty Images
Фото: Hesham Elsherif / Getty Images

Перевооружение Германии и стремление Берлина стать ведущей военной державой Европы вызывают тревогу у союзников, сообщает Politico со ссылкой на европейских политиков и дипломатов.

Один из чиновников ЕС назвал изменение военного потенциала Германии «землетрясением». Другой дипломат заявил, что «это самое важное, что сейчас происходит на уровне ЕС». По словам собеседников издания, усиление немецкой армии поднимает не только бюджетные, но и политические вопросы: оно бросает вызов устоявшемуся представлению о том, кто отвечает за безопасность Европы. По данным издания, представители французского Минобороны опасаются, что растущее военное влияние Германии может усложнить атмосферу сотрудничества в Европе.

Депутат бундестага от социал-демократов Кристоф Шмид отметил, что многие ждут, что Германия активизируется и проявит себя как военная сила. Однако, как уточняет Politico, во французских оборонных кругах это вызывает «смесь скептицизма и беспокойства». По словам источника из французского Минобороны, немецкое военное доминирование усложнит сотрудничество, несмотря на усилия президента Эмманюэля Макрона укрепить франко-германские связи.

Правительство Германии одобрило план увеличить численность армии
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

После десятилетий, когда негласное правило внутри ЕС подразумевало, что Германия отвечает за экономику, а Франция — за военную мощь, ситуация меняется. ФРГ планирует к 2029 году увеличить оборонные расходы до €153 млрд (около 3,5% ВВП). Для сравнения, Франция намерена достичь расходов на оборону в размере €80 млрд к 2030 году.

Одновременно Politico подчеркивает, что Германия получает экономическое преимущество перед соседями. Тогда как Париж борется с госдолгом свыше 110% ВВП, а Польша — с растущими расходами на армию, Берлин сохраняет финансовую устойчивость, что позволяет ему быстро усиливать оборону.

В июле Германия сообщила о планах реализации внутренних реформ, направленных на превращение бундесвера в образцовую армию НАТО. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. Он также отметил, что из-за угрозы со стороны России «назрела необходимость укрепления европейской опоры НАТО».

Министр обороны Борис Писториус представил 50-страничный законопроект о реформе бундесвера. Подробности опубликовал Spiegel. Проект включает частичное возобновление призыва. В соответствии с новыми целями НАТО Германия должна получить 460 тыс. человек, включая 200 тыс. резервистов (против нынешних 60 тыс.).

Чтобы привлечь новых добровольцев, правительство в августе одобрило анкетирование молодежи, сообщал Welt. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут обязаны заполнить анкету о готовности служить, девушки — по желанию.

Теги
Антонина Сергеева
Германия Франция перевооружение

