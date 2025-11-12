В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили сорвавшихся со склона туристов

Наземный поисково-спасательный отряд МЧС России добрался до туристов, которые сорвались с ледяного склона на перевале в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Некоторым из обнаруженных людей требуется медицинская помощь.

«Известно, что у двоих — черепно-мозговые травмы, у одного повреждены колени», — говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Max.

Махарское ущелье находится у подножия хребта Даут на юго-западе Карачаево-Черкесии и граничит с Абхазией. Оно протянулось на высоте 1600–2200 м над уровнем моря на несколько десятков километров вдоль реки Махар.

Туристическая группа из пяти человек отправилась в Махарское ущелье, не зарегистрировавшись в МЧС. В пути трое туристов оступились и сорвались с ледяного склона. 11 ноября на помощь им был направлен отряд спасателей на технике высокой проходимости.