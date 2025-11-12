 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили сорвавшихся со склона туристов

Наземный поисково-спасательный отряд МЧС России добрался до туристов, которые сорвались с ледяного склона на перевале в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Некоторым из обнаруженных людей требуется медицинская помощь.

«Известно, что у двоих — черепно-мозговые травмы, у одного повреждены колени», — говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Max.

Махарское ущелье находится у подножия хребта Даут на юго-западе Карачаево-Черкесии и граничит с Абхазией. Оно протянулось на высоте 1600–2200 м над уровнем моря на несколько десятков километров вдоль реки Махар.

В горах Карачаево-Черкесии с ледяного склона сорвались туристы
Общество
Вид на Махарское ущелье

Туристическая группа из пяти человек отправилась в Махарское ущелье, не зарегистрировавшись в МЧС. В пути трое туристов оступились и сорвались с ледяного склона. 11 ноября на помощь им был направлен отряд спасателей на технике высокой проходимости.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Денис Малышев
Карачаево-Черкесская Республика горы спасатели туристы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Итальянский горнолыжник умер после падения на тренировке в Чили
Спорт
Участник горного забега на Домбае погиб, сорвавшись с ледника
Спорт
В Киргизии эвакуировали 950 человек после прорыва горного озера
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Минфин России впервые займет на рынке в юанях Финансы, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили сорвавшихся со склона туристов Общество, 11:26
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 11:25
В Петербурге задержали мужчину за призыв в соцсетях вступить в РДК Политика, 11:22
Власти Молдавии предложили выкупить объекты ЛУКОЙЛа в аэропорту Кишинева Политика, 11:20
В Москве временно закрыли движение по Тверской и Кремлевской набережной Общество, 11:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Соболенко установила новый рекорд по сумме призовых за сезон Спорт, 11:14
Politico рассказало о «землетрясении» в ЕС из-за перевооружения Германии Политика, 11:14
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 11:12
Крупнейший в Азии лоукостер начнет полеты в Россию
РАДИО
 Общество, 11:11
Как выйти из карьерного тупика и найти новые возможности для роста Образование, 11:07
В Гонконге оправдали врача с деменцией по делу о смерти от укола ботокса Общество, 11:06