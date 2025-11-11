 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В горах Карачаево-Черкесии с ледяного склона сорвались туристы

Вид на Махарское ущелье
Вид на Махарское ущелье (Фото: Николай Хижняк / ТАСС)

В Карачаево-Черкесии поисково-спасательный отряд МЧС России направился на технике высокой проходимости к группе туристов, с которыми произошел несчастный случай на перевале в Махарском ущелье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

По информации спасателей, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить ущелье, но перед походом в горы не зарегистрировалась в ведомстве.

«Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы», — рассказали в МЧС.

Всех членов группы, в которой погиб альпинист, эвакуировали с горы Фишт
Общество
Фото:МЧС России

Махарское ущелье находится у подножия хребта Даут на юго-западе Карачаево-Черкесии и граничит с Абхазией. Оно протянулось на высоте 1600–2200 м над уровнем моря на несколько десятков километров вдоль реки Махар. Ущелье привлекает туристов разнообразием ландшафтов: от горных хребтов и ледников до нетронутых лесов и шумных водопадов.

Денис Малышев, Анастасия Серова Анастасия Серова
Карачаево-Черкесская Республика горы МЧС туристы

