В горах Карачаево-Черкесии с ледяного склона сорвались туристы
В Карачаево-Черкесии поисково-спасательный отряд МЧС России направился на технике высокой проходимости к группе туристов, с которыми произошел несчастный случай на перевале в Махарском ущелье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС по Карачаево-Черкесии.
По информации спасателей, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить ущелье, но перед походом в горы не зарегистрировалась в ведомстве.
«Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы», — рассказали в МЧС.
Махарское ущелье находится у подножия хребта Даут на юго-западе Карачаево-Черкесии и граничит с Абхазией. Оно протянулось на высоте 1600–2200 м над уровнем моря на несколько десятков километров вдоль реки Махар. Ущелье привлекает туристов разнообразием ландшафтов: от горных хребтов и ледников до нетронутых лесов и шумных водопадов.
