К президенту Польши не пришли главы спецслужб и он потребовал извинений

Президент Польши потребовал извинений от руководителей спецслужб страны за неявку на встречу с ним. Это произошел впервые с 1989 года. Навроцкий винил в ситуации премьера-министра Дональда Туска

Фото: RAFAL GUZ / EPA / TASS

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал руководителей спецслужб страны извиниться за то, что они не пришли к нему на встречу, сообщает Polska Agencja Prasowa.

Речь идет о традиционном мероприятии с главой государства перед ежегодной церемонией повышения в звании офицеров армии и разведки. Главы спецслужб проигнорировали встречу впервые с 1989 года, подчеркнул Навроцкий.

«Я жду извинений и того, что руководители служб предстанут перед президентом Польши, чтобы также поговорить о повышении офицеров», — сказал он.

7 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Навроцкого в том, что тот отказался присваивать первые офицерские звания 136 разведчикам и контрразведчикам, окончившим обучение. Президент в ответ заявил, что Туск «в своим стиле наврал» и ограничил его контакты с руководителями спецслужб.

Обращаясь к Туску, Навроцкий подчеркнул: чтобы быть премьером, «недостаточно только публиковать посты в Х — надо еще уметь руководить и ставить государство выше партийных интересов». Он также рассказал, что премьер «использовал спецслужбы в политической борьбе».

В августе Financial Times писала, что разногласия между Навроцким и Туском из-за борьбы за главенство во внешней политике могут повлиять на отношение к Украине. Президент Польши «бросил вызов» Туску в вопросе о том, кто должен заниматься внешней политикой и представлять Варшаву на международных переговорах.

Навроцкий пришел к власти после победы на выборах президента Польше в июне 2025 года. Говоря о Туске (партия «Гражданская платформа»), он заявлял, что считает того «самым плохим премьером» с 1989 года. Навроцкий придерживается правых взглядов и занимает жесткую позицию по отношению к ЕС и Украине.

С момента прихода к власти Навроцкий наложил вето на ряд законов, в том числе заблокировал проект о продлении социальных льгот украинским беженцам в стране. Документ также предусматривает финансирование использования Киевом Starlink — глобальной системы спутниковой связи Илона Маска.