Россиян предупредили о вирусе гриппа, вызывающем пневмонию за 24 часа
В России все чаще выявляют грипп, в структуре возбудителей которого доминирует приводящий к осложнениям вирус A (H1N1). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.
«Отмечается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, характерный для этого времени года. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А (H1N1) 2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям», — подчеркнули в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, грипп прогрессирует за сутки до развития тяжелых последствий, самое частое из них — пневмония. На нее приходится 65% всех осложнений. Пневмония также может приводить к летальным исходам, добавили в пресс-службе.
Накануне, 31 декабря, в ведомстве напомнили о мерах профилактики гриппа. Специалисты Роспотребнадзора советуют мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком, регулярно протирать телефон антисептическими средствами. Кроме того, важно не откладывать визит к врачу при появлении первых симптомов ОРВИ или гриппа: кашля, насморка, высокой температуры или ломоты в теле.
В декабре в России зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Чаще всего ею болеют дети и люди с ослабленным иммунитетом.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов