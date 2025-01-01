Россиян предупредили о вирусе гриппа, вызывающем пневмонию за 24 часа

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В России все чаще выявляют грипп, в структуре возбудителей которого доминирует приводящий к осложнениям вирус A (H1N1). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

«Отмечается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, характерный для этого времени года. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А (H1N1) 2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям», — подчеркнули в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, грипп прогрессирует за сутки до развития тяжелых последствий, самое частое из них — пневмония. На нее приходится 65% всех осложнений. Пневмония также может приводить к летальным исходам, добавили в пресс-службе.

Накануне, 31 декабря, в ведомстве напомнили о мерах профилактики гриппа. Специалисты Роспотребнадзора советуют мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком, регулярно протирать телефон антисептическими средствами. Кроме того, важно не откладывать визит к врачу при появлении первых симптомов ОРВИ или гриппа: кашля, насморка, высокой температуры или ломоты в теле.

В декабре в России зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Чаще всего ею болеют дети и люди с ослабленным иммунитетом.