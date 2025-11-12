В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН и побили охранников

В Бразильском городе Белен несколько десятков активистов, среди которых были представители коренных народов страны, ворвались на конференцию ООН по изменению климата (COP30), сообщает Reuters.

Часть из них несла плакаты, на которых было написано «Наша земля не продается». Как объяснил лидер коренного народа из общины Тупинамба Жилмар, протестующие требовали освободить их земли от агробизнеса, нефтедобычи, нелегальных шахт и лесозаготовок.

Протестующие пробежали через вход, сбив с петель как минимум одну дверь, прежде чем попасть в зону, куда допускаются только проверенные лица. Охранники оттеснили протестующих и забаррикадировали вход столами.

Как сообщает Reuters, травмы получили как минимум два охранника — одного из них ударили тяжелой барабанной палкой, а второго с травмами в области живота увезли на инвалидной коляске.

По данным The Guardian, двое охранников получили незначительные ушибы.

Саммит COP30 (Conference of the Parties — конференция сторон) официально стартовал 10 ноября. Он посвящен усилиям, необходимым для ограничения темпов глобального потепления до 1,5 градуса.

В конференции приняли участие президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие мировые лидеры.