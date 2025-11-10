FT узнала об уклонении фон дер Ляйен от встречи со Стармером в Бразилии

Урсула фон дер Ляйен отказалась встретиться со Стармером на саммите в Бразилии. Британский премьер планировал обсудить в том числе финансовые требования ЕС по программе SAFE

На саммите COP30 в Бразилии глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от встречи с премьер-министром Великобритании сэром Кейром Стармером, пишет The Financial Times (FT).

Британский премьер хотел обсудить требования Евросоюза к Великобритании о выплате до €6,5 млрд для участия в программе SAFE (кредиты в обмен на оружие) и отдельные взносы в бюджет ЕС.

Представитель ЕК подтвердил, что запрос на встречу поступал, но в ней было отказано в связи с плотным графиком, тогда как британские официальные лица подчеркнули, что переговоры на данный момент не привели к соглашениям.

Решение фон дер Ляйен избежать диалога указывает на напряженность в отношениях между Брюсселем и Лондоном, говорится в материале. Несмотря на улучшение связей при лейбористском правительстве, ЕС не готов предоставлять Великобритании преимущества, аналогичные членству, чтобы не создавать прецедентов.

В то же время ЕС стремится привлечь Великобританию к совместной программе европейского перевооружения SAFE, направленной на противодействие России, что вызвало дебаты о цене участия Британии и выгодах для ее промышленности.

Крайний срок подачи заявок на проекты SAFE — 30 ноября, и есть шанс возобновления обсуждений между фон дер Ляйен и Стармером до этого срока для поиска компромиссов. При этом более широкий круг вопросов, таких как молодежная мобильность по программе Erasmus+, остается предметом острых разногласий. ЕС настаивает на более широком доступе для студентов и сниженных сборах, тогда как Великобритания предлагает ограниченную схему с меньшими скидками.

Великобритания была членом Евросоюза с 1973 года. В 2016-м в стране прошел референдум, где 51,9% проголосовавших высказались за Brexit. С 1 февраля 2020 года Соединенное Королевство формально перестало входить в состав ЕС, переходный период действовал до 1 января 2021-го. ЕС, когда Великобритания вышла из ЕС, потерял страну с наибольшим оборонным бюджетом, а Лондон — европейские механизмы по обеспечению внутренней безопасности.

Британский премьер-лейборист Кир Стармер пытается положить конец эре Brexit. В частности, в августе 2024 года, во время турне по Европе, он договорился с Олафом Шольцем, который тогда был немецким канцлером, о заключении всеобъемлющего двустороннего соглашения. В мае 2025 года The Times узнала о «самом тесном сближении Британии с ЕС со времен Brexit».