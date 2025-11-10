 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

FT узнала об уклонении фон дер Ляйен от встречи со Стармером в Бразилии

Урсула фон дер Ляйен отказалась встретиться со Стармером на саммите в Бразилии. Британский премьер планировал обсудить в том числе финансовые требования ЕС по программе SAFE

На саммите COP30 в Бразилии глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от встречи с премьер-министром Великобритании сэром Кейром Стармером, пишет The Financial Times (FT).

Британский премьер хотел обсудить требования Евросоюза к Великобритании о выплате до €6,5 млрд для участия в программе SAFE (кредиты в обмен на оружие) и отдельные взносы в бюджет ЕС.

Представитель ЕК подтвердил, что запрос на встречу поступал, но в ней было отказано в связи с плотным графиком, тогда как британские официальные лица подчеркнули, что переговоры на данный момент не привели к соглашениям.

Решение фон дер Ляйен избежать диалога указывает на напряженность в отношениях между Брюсселем и Лондоном, говорится в материале. Несмотря на улучшение связей при лейбористском правительстве, ЕС не готов предоставлять Великобритании преимущества, аналогичные членству, чтобы не создавать прецедентов.

В то же время ЕС стремится привлечь Великобританию к совместной программе европейского перевооружения SAFE, направленной на противодействие России, что вызвало дебаты о цене участия Британии и выгодах для ее промышленности.

The Times узнала, что Елизавета II не поддерживала Brexit
Политика

Крайний срок подачи заявок на проекты SAFE — 30 ноября, и есть шанс возобновления обсуждений между фон дер Ляйен и Стармером до этого срока для поиска компромиссов. При этом более широкий круг вопросов, таких как молодежная мобильность по программе Erasmus+, остается предметом острых разногласий. ЕС настаивает на более широком доступе для студентов и сниженных сборах, тогда как Великобритания предлагает ограниченную схему с меньшими скидками.

Великобритания была членом Евросоюза с 1973 года. В 2016-м в стране прошел референдум, где 51,9% проголосовавших высказались за Brexit. С 1 февраля 2020 года Соединенное Королевство формально перестало входить в состав ЕС, переходный период действовал до 1 января 2021-го.

ЕС, когда Великобритания вышла из ЕС, потерял страну с наибольшим оборонным бюджетом, а Лондон — европейские механизмы по обеспечению внутренней безопасности.

Британский премьер-лейборист Кир Стармер пытается положить конец эре Brexit. В частности, в августе 2024 года, во время турне по Европе, он договорился с Олафом Шольцем, который тогда был немецким канцлером, о заключении всеобъемлющего двустороннего соглашения. В мае 2025 года The Times узнала о «самом тесном сближении Британии с ЕС со времен Brexit».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Бразилия Урсула фон дер Ляйен Кир Стармер Великобритания Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Великобритании в ночь Гая Фокса сожгли чучело Кира Стармера
Общество
Стармер оценил эффект санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа для Украины
Политика
Welt рассказал о поражении Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Песков назвал внутренним делом Японии оценку слов министра о Курилах Политика, 13:08
Как освобождали захваченных ХАМАС заложников. Таймлайн Общество, 13:06
FT узнала об уклонении фон дер Ляйен от встречи со Стармером в Бразилии Политика, 13:04
Защитник СКА стал лучшим игроком недели КХЛ за две победные шайбы Спорт, 13:01
WSJ оценила риск прекращения поддержки Украины из-за «Северных потоков» Политика, 13:00
Вот как подорожали иномарки в ноябре. Цены, модели, таблицы Авто, 13:00
9 профессий для перехода в IT: с навыками кодинга и без Образование, 12:59
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
К министру юстиции Украины Галущенко пришли с обысками Политика, 12:57
Минобороны сообщило о групповом ударе с участием «Кинжалов» и дронов Политика, 12:57
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 12:56
Ипотека от МФО: кто сможет взять и на каких условиях Недвижимость, 12:55
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор Политика, 12:51
Российские войска заняли Сладкое и Новое в Запорожской области Политика, 12:49