В Буэнос-Айресе 20 человек пострадали из-за схода пассажирского поезда с рельсов

В Аргентине 20 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов

В Буэнос-Айресе три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на параллельный путь. В результате происшествия пострадали 20 человек, сообщает La Nacion.

Инцидент произошел в 15:50 11 ноября по местному времени (21:50 мск), когда поезд направлялся к конечной станции. Состав сошел с рельсов в районе станции Liniers.

Среди пострадавших двое несовершеннолетних. Десять человек госпитализировали с множественными травмами, однако серьезные ранения никто не получил.

Поезд сошел с рельсов на стрелочном переводе, как пишет газета, причиной происшествия могла стать техническая неисправность при переводе путей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения транспортного сообщения и постановили провести ряд экспертиз, в частности, провести тест на содержание алкоголя в крови машиниста поезда.

В июле недалеко от города Ридлинген в Германии в результате схода пассажирского поезда погибли четыре человека. Еще минимум 34 пострадали. Всего в поезде находились 100 пассажиров.