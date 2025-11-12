В Аргентине 20 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов
В Буэнос-Айресе три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на параллельный путь. В результате происшествия пострадали 20 человек, сообщает La Nacion.
Инцидент произошел в 15:50 11 ноября по местному времени (21:50 мск), когда поезд направлялся к конечной станции. Состав сошел с рельсов в районе станции Liniers.
Среди пострадавших двое несовершеннолетних. Десять человек госпитализировали с множественными травмами, однако серьезные ранения никто не получил.
Поезд сошел с рельсов на стрелочном переводе, как пишет газета, причиной происшествия могла стать техническая неисправность при переводе путей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения транспортного сообщения и постановили провести ряд экспертиз, в частности, провести тест на содержание алкоголя в крови машиниста поезда.
В июле недалеко от города Ридлинген в Германии в результате схода пассажирского поезда погибли четыре человека. Еще минимум 34 пострадали. Всего в поезде находились 100 пассажиров.
