 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

В Аргентине 20 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов

В Буэнос-Айресе 20 человек пострадали из-за схода пассажирского поезда с рельсов

В Буэнос-Айресе три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на параллельный путь. В результате происшествия пострадали 20 человек, сообщает La Nacion.

Инцидент произошел в 15:50 11 ноября по местному времени (21:50 мск), когда поезд направлялся к конечной станции. Состав сошел с рельсов в районе станции Liniers.

Среди пострадавших двое несовершеннолетних. Десять человек госпитализировали с множественными травмами, однако серьезные ранения никто не получил.

Поезд сошел с рельсов на стрелочном переводе, как пишет газета, причиной происшествия могла стать техническая неисправность при переводе путей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения транспортного сообщения и постановили провести ряд экспертиз, в частности, провести тест на содержание алкоголя в крови машиниста поезда.

В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов
Общество

В июле недалеко от города Ридлинген в Германии в результате схода пассажирского поезда погибли четыре человека. Еще минимум 34 пострадали. Всего в поезде находились 100 пассажиров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Александра Озерова
Буэнос-Айрес Аргентина сход с рельсов пассажирский поезд пострадавшие

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Ленобласти из-за возможной диверсии сошел с рельсов товарный поезд
Политика
На юго-западе ФРГ пассажирский поезд сошел с рельсов
Общество
В Забайкальском крае локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии Политика, 05:17
Трамп заявил, что «обязан» подать иск к ВВС из-за подделки речи Политика, 05:04
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
ТАСС узнал о тайнике с деньгами в машине отца пропавшей семьи Усольцевых Общество, 04:37
В Аргентине 20 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов Общество, 04:30
Российские химчистки пожаловались на зависимость от импорта
РАДИО
 Бизнес, 04:22
В Думе предложили предусмотреть работу на больничном без потери зарплаты Общество, 04:02
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Над Брянской областью сбили три дрона Политика, 03:32
BBC узнала о подготовке в Лейбористской партии плана по смещению Стармера Политика, 03:24
Депутат назвала единственный способ купить жилье молодым семьям с детьми Общество, 03:17
Авианосец США Gerald Ford вошел в воды Латинской Америки Политика, 02:54
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 02:36
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Российский дипломат заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной Политика, 02:18