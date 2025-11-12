 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

В Финляндии выросло число преступлений против россиян на почве ненависти

В Финляндии на 18% выросло число преступлений против россиян на почве ненависти

За исключением уроженцев страны чаще всего жертвами преступлений на почве ненависти в Финляндии становились граждане России, Эстонии и люди, родившиеся на территории Советского Союза, следует из доклада полицейского профессионального колледжа в Тампере.

Так, 67% преступлений по мотивам этнической или национальной розни в 2024 году были совершены в отношении финнов (987 случаев). Доля таких преступлений в отношении россиян составляет 3% (46 случаев), что на 18% больше, чем в 2023 году.

Несмотря на то, что в отношении эстонцев было совершено столько же преступлений, их количество снизилось по сравнению с прошлым годом. «Против эстонцев и украинцев было совершено меньше преступлений, чем в 2023 году, в то время как количество преступлений против русских увеличилось», — говорится в докладе.

Россия прекратила 50-летнее соглашение с Финляндией по реке Вуокса
Политика
Река Вуокса

Мотив всех преступлений был связан с этнической или национальной принадлежностью жертвы. Кроме того, ненависть могли вызвать сексуальная ориентация, религиозная или половая принадлежность.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Александра Озерова
россияне Финляндия преступления полиция

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Финляндия объявила об учениях по выполнению обязанностей в военное время
Политика
Финляндия запретила иностранцам и россиянам 11 сделок с недвижимостью
Политика
Россия прекратила 50-летнее соглашение с Финляндией по реке Вуокса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 11 ноя, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 11 ноя, 01:41
В Болгарии заявили об остатке бензина на месяц на фоне мер против ЛУКОЙЛа Политика, 01:48
Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты Политика, 01:44
Мальчику оторвало пальцы после попытки поднять заминированную купюру Общество, 01:41
В Финляндии выросло число преступлений против россиян на почве ненависти Политика, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Франция поможет разработать Конституцию Палестины Политика, 00:46
Робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время его презентации Общество, 00:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд восстановил права российской компании на аналог лекарства AstraZeneca Бизнес, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Эксперты зафиксировали падение инвестиций в недвижимость России Недвижимость, 00:09
«Сделал все, чтобы убрали». Что говорят об уходе Станковича из «Спартака» Спорт, 00:00
Каждый пятый работоспособный россиянин — самозанятый. Что значит этот бумПодписка на РБК, 00:00
Договор на троих: почему маркетплейсам пока не удалось договоритьсяПодписка на РБК, 00:00
Россияне вдвое нарастили спрос на рефинансирование кредитов Финансы, 00:00