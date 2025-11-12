В Финляндии выросло число преступлений против россиян на почве ненависти

В Финляндии на 18% выросло число преступлений против россиян на почве ненависти

За исключением уроженцев страны чаще всего жертвами преступлений на почве ненависти в Финляндии становились граждане России, Эстонии и люди, родившиеся на территории Советского Союза, следует из доклада полицейского профессионального колледжа в Тампере.

Так, 67% преступлений по мотивам этнической или национальной розни в 2024 году были совершены в отношении финнов (987 случаев). Доля таких преступлений в отношении россиян составляет 3% (46 случаев), что на 18% больше, чем в 2023 году.

Несмотря на то, что в отношении эстонцев было совершено столько же преступлений, их количество снизилось по сравнению с прошлым годом. «Против эстонцев и украинцев было совершено меньше преступлений, чем в 2023 году, в то время как количество преступлений против русских увеличилось», — говорится в докладе.

Мотив всех преступлений был связан с этнической или национальной принадлежностью жертвы. Кроме того, ненависть могли вызвать сексуальная ориентация, религиозная или половая принадлежность.