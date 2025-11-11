В КНР допустили, что на новом авианосце появится «футуристическое оружие»

В Китае допустили, что на новом авианосце появится футуристическое оружие

Фото: Andrew Wong / Getty Images

Китай планирует создать атомный авианосец нового поколения, который может быть вооружен «футуристическим оружием», включая электромагнитную рельсовую пушку (рельсотрон) и высокоэнергетические лазеры, заявил военный обозреватель и профессор Пекинского университета национальной обороны Лян Фан, передает South China Morning Post.

Рельсовая пушка использует электромагнитную силу для разгона металлических снарядов до гиперзвуковых скоростей. Технология обеспечивает высокую начальную скорость и низкий уровень шума, но требует больших объемов энергии, объясняет издание.

Идея создания «суперкорабля», соединяющего электрическую систему на ядерной энергии с электромагнитным оружием, была предложена два года назад контр-адмиралом Ма Вэймином. По его словам, такая конструкция позволит питать не только двигатели и основные системы, но и рельсовые пушки, катушки, ракетные установки, лазерное оружие и мощные микроволновые устройства.

Ранее США разрабатывали электромагнитные рельсовые пушки, потратив около $500 млн, но проект был закрыт в 2022-м, отмечает The National Interest.

В мае 2016 года о разработке рельсотрона в США сообщила The Wall Street Journal. На тот момент американский замминистра обороны Роберт Уорк заявил, что это оружие «будет иметь огромное сдерживающее значение»; военные инженеры, как отмечала газета, согласились с этим, отмечая, что рельсотрон был бы полезен для «защиты стран Балтии от России» или «союзников от Китая в Южно-Китайском море».

В мае Yomiuri написала о том, что японское Министерство обороны планирует в ближайшее время провести испытания полномасштабного прототипа рельсотрона. Его разработка началась в стране также в 2016 году. В 2023 году был испытан уменьшенный прототип рельсовой пушки, установленный на корабль.