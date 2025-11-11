Производитель запрещенных к продаже в Белоруссии маршмеллоу объяснил меры

Фото: Parilov / Shutterstock

Ограничения Минздрава Белоруссии на ввоз, хранение и продажу маршмеллоу российской компании «Конфектум» связаны с обнаружением в упаковке с ароматом клубники (200 г) красителя азорубина (E122), не указанного на маркировке. Компания заявила РБК, что инцидент произошел из-за технического сбоя.

«Это единичный случай, который не отражает общей политики предприятия в вопросах качества и безопасности и не связанный с какими-либо умышленными действиями», — заявил «Конфектум».

Компания отозвала партию с белорусского рынка и проводит служебную проверку всех этапов производства, упаковки и логистики. Дополнительно идут независимые лабораторные исследования остальной продукции. Компания подчеркнула, что нарушение не связано с умышленными действиями или угрозой здоровью потребителей, а краситель разрешен к использованию в России и Белоруссии.

Для предотвращения повторений на предприятии внедряют новые меры контроля, минимизируют синтетические красители и полностью переходят на натуральные ингредиенты.

«Мы признаем ответственность за произошедшее, оперативно устранили последствия и предпринимаем все шаги, чтобы подобное не повторилось», — добавили в «Конфектуме».

ООО «Конфектум» — предприятие, специализирующееся на производстве кондитерских изделий. С 1998 года компания изготавливала вафли, а с 2004-го занялась производством маршмеллоу. Позиционирует себя как крупнейшего производителя маршмеллоу в России.

Минздрав Белоруссии объявил о временных ограничительных мерах для маршмеллоу «Конфектума» и аннулировании свидетельства о госрегистрации компании накануне. В ведомстве подчеркнули, что скрытые добавки могут вызвать аллергию, астму, кожные заболевания и проблемы с пищеварением, особенно у детей, а также нарушают права потребителей.

Для возвращения на белорусский рынок, как отметили в Минздраве республики, компании потребуется принять ряд мер, в том числе обеспечить контроль качества продукции.