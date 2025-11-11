Представитель подтвердил смерть бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера

Владимир Слуцкер (Фото: Wikipedia)

Бывший сенатор и бизнесмен Владимир Слуцкер скончался от рака в сентябре 2025 года в хосписе в Женеве. Информацию о смерти подтвердил РБК представитель Слуцкера.

О смерти Слуцкера сообщил Дэвид Эллисон — адвокат его бывшей жены Алены, передает издание The Guardian. До смерти Слуцкер оказался в центре громкого семейного разбирательства с бывшей женой, которое велось в Лондоне. Как выяснилось в ходе судебного процесса, супруги до развода проживали в доме площадью 2790 кв. м стоимостью около 45 млн фунтов стерлингов и владели коллекцией произведений искусства на 4 млн фунтов.

В ходе судебного разбирательства Слуцкер утверждал, что столкнулся с серьезными финансовыми трудностями из-за кражи его активов, и подчеркнул, что это никак не связано с разводом. Тем не менее суд признал, что его финансовое положение подтверждается документами, подписанными самим бизнесменом.

Владимир Слуцкер родился 27 августа 1956 года в Москве, выпускник Московского института инженеров железнодорожного транспорта. В 2002–2010 годах был членом Совета Федерации от Чувашии, занимал пост президента Российского еврейского конгресса.

Это не первое громкое разбирательство в семье Слуцкера. В 2013 году он претендовал на половину дома при разводе с первой женой Ольгой Слуцкер. Об этом сообщало издание Daily Mail. Суд постановил, что дом, стоимость которого оценивалась в 40 млн фунтов, полностью принадлежит бывшей жене Слуцкера. Дом был куплен в 2000 году через офшорный трастовый фонд и перестроен из четырех квартир.