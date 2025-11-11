Главу компании, участвовавшей в постройке трассы М-12, задержали в Казани

Айрат Миннуллин (Фото: volgadorstroi / Telegram)

В Казани задержали главу компании «Волгадорстрой», которая участвовала в строительстве участка федеральной трассы М-12, Айрата Миннуллина. Об этом «Бизнес Online» сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации источников издания, причина задержания может быть связана со стройкой М-12 и банковской гарантией одного из банков на 2,5 млрд руб., поручителем которой выступал Миннуллин. Также сообщается, что его задержали вечером 10 ноября при попытке вылететь из Казани. Издание уточняет, что следствие подозревает Миннуллина в совершении двух уголовных преступлений по ст. 159 (мошенничество) и 160 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса.

Как следует из открытых данных, Миннуллин управляет двумя организациями с идентичным названием «Волгадорстрой», зарегистрированными в 2008 и 2013 годах. Согласно информации на сайте компании, именно этот подрядчик занимался строительством 41-километрового участка платной автомагистрали М-12 «Восток» на территории Татарстана и Чувашии. Стоимость строительства оценивали в 24,8 млрд руб. Выручка предприятия за время стройки, с 2021 по 2024 год, выросла с 5,9 млрд до 25,4 млрд рублей.

В октябре 2025 года Арбитражный суд Татарстана признал банкротом «Волгадорстрой» (созданный в 2008 году) по иску субподрядчика ООО «БСЛ инжиниринг», который привлекался к работам на трассе М-12. В отношении компании введено конкурсное производство до 9 марта 2026 года.

В отношении бывшего директора «БСЛ инжиниринг» уже возбуждено уголовное дело по статьям о растрате, злоупотреблении полномочиями, легализации денежных средств, неуплате налогов и невыплате зарплат. Компания субподрядчика также признана банкротом, а материалы уголовного дела переданы в суд.

Параллельно проходит процесс банкротства второго «Волгадорстроя» (основанного в 2013 году). В августе Татсоцбанк подал соответствующее заявление, указав общую сумму долгов компании около 1,78 млрд рублей, из которых 600 млн приходится на требования самого банка. В октябре суд ввел в отношении этой компании процедуру наблюдения.