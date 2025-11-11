 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

В Германии арестовали создателя даркнет-платформы по «убийству политиков»

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

В немецком Дортмунде арестовали 49-летнего мужчину, подозреваемого в создании платформы в даркнете, где за вознаграждение в криптовалюте предлагалось совершать убийства политиков, сообщает ABC.

В ордере на арест указано, что как минимум с июня 2025 года Мартин С., имеющий немецко-польское двойное гражданство, предположительно, вел в даркнете анонимную платформу. Там он публиковал списки имен оппонентов и призывал к нападениям на политиков и государственных служащих, пишет Tagesschau. Кроме того, Мартин С. состоял в правом движении «Граждане рейха».

По данным прокуратуры, подозреваемый размещал на сайте «смертные приговоры», а также инструкции по изготовлению взрывных устройств. Площадка, название которой переводится как «убийство политика», была закрыта Федеральным управлением уголовной полиции (BKA).

«Граждане рейха» — движение немецких ревизионистов, основанное Вольфгангом Герхардом в 1985 году. Сторонники движения отрицают существование современной Германии как государства, не признают ее законов и правительства. Они считают, что Веймарская конституция 1919 года до сих пор имеет юридическую силу, так же как и границы Германии в период Второго рейха — Германской империи во время правления Гогенцоллернов.

Российского подростка задержали в Германии за пропаганду ИГИЛ
Политика
Фото:Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

В мае в Германии арестовали основателя объединения «Королевство Германия» Петера Фитцека и еще трех предполагаемых руководителей организации, которых отнесли к сторонникам к движению «рейхсбюргеров».

Задержания произошли после решения о запрете «Королевства Германия». Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что члены объединения создали «контргосударство» и «экономические преступные структуры».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Германия арест даркнет заказное убийство

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Екатеринбурге суд арестовал еще фигуранта дела о заказных убийствах
Общество
Игоря Коломойского заподозрили в организации заказного убийства
Политика
Российского подростка задержали в Германии за пропаганду ИГИЛ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Москве обсудили развитие цифровых платформ для госзакупок Город, 18:27
Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для разблокировки процесса обменов Политика, 18:22
ЦБ установил курсы доллара и евро на 12 ноября Инвестиции, 18:21
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 18:19
Важные уровни и переток капитала. О чем говорят индикаторы рынка биткоина Крипто, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Певицу Наоко в третий раз арестовали на 13 суток Политика, 18:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 18:09
Запомнить все: 6 советов от гроссмейстера памяти Эда Кука Образование, 18:07
«МегаФон» первым построил телеком-объект в полосе отвода автодороги Пресс-релиз, 18:03
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В МИД Азербайджана сообщили о жертвах при крушении самолета ВВС Турции Политика, 17:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56
Госдума приняла закон о едином реестре объектов культурного наследия Недвижимость, 17:55