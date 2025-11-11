 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Британских морпехов начали обучать захвату судов и нефтяных вышек в море

MWM: британские морпехи учатся захвату судов и нефтяных вышек в Балтийском море
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Королевская морская пехота Великобритании начала учения по тайной высадке на вражеские корабли и захвату нефтяных вышек в восточной части Балтийского моря. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Учения прошли на эстонском острове Сааремаа. По информации издания, в них приняли участие спецназовцы из 42-го и 47-го подразделений коммандос морской пехоты вместе с 3-м батальоном рейнджерского полка.

MWM подчеркнуло, что учения состоялись в период роста напряженности между Россией и Западом. В публикации отметили, что в случае дальнейшего обострения военных действий удары могут нанести по российскому судоходству и нефтяной инфраструктуре.

Британские военные провели учения с роботами у границ России
Политика
Учения британских военных в Латвии, 4 октября 2025 года

В конце октября Bloomberg сообщил, что британские военные испытали военных роботов в лесах Латвии. Учения провели на заброшенном советском аэродроме в нескольких сотнях километров от российской границы.

Издание также подчеркнуло, что мероприятия прошли на фоне инцидентов в воздушном пространстве стран Европы и растущей напряженности в отношениях НАТО с Москвой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
морская пехота Британия Россия учения Балтийское море

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Финляндия объявила об учениях по выполнению обязанностей в военное время
Политика
Лондон отправит в Молдавию инструкторов для обучения борьбе с дронами
Политика
В Нидерландах стартуют ядерные учения НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Германии арестовали создателя даркнет-платформы по «убийству политиков» Политика, 16:58
ФСБ сообщила о незаконной попытке перезахоронить солдат вермахта в России Политика, 16:56
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям Политика, 16:54
Bloomberg узнал об отказе Лондона присоединиться к оборонному фонду ЕС Политика, 16:42
Госдума приняла закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений Инвестиции, 16:42
Британских морпехов начали обучать захвату судов и нефтяных вышек в море Политика, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В МХЛ 16-летний вратарь сыграл на ноль в дебютном матче и побил рекорд Спорт, 16:35
В России предложили иначе оценивать ущерб в ДТП по ОСАГО. Чем это грозит Авто, 16:32
В ВСУ началась вспышка болезни, забытой с Первой мировой войны Общество, 16:22
Как лидеру бороться с когнитивными искажениями в команде и в своей голове Образование, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Лавров раскрыл, зачем Россия передала США non-paper до разговора лидеров Политика, 16:14
Токаев прибыл с государственным визитом в Москву Политика, 16:13