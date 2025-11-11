Британских морпехов начали обучать захвату судов и нефтяных вышек в море

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Королевская морская пехота Великобритании начала учения по тайной высадке на вражеские корабли и захвату нефтяных вышек в восточной части Балтийского моря. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Учения прошли на эстонском острове Сааремаа. По информации издания, в них приняли участие спецназовцы из 42-го и 47-го подразделений коммандос морской пехоты вместе с 3-м батальоном рейнджерского полка.

MWM подчеркнуло, что учения состоялись в период роста напряженности между Россией и Западом. В публикации отметили, что в случае дальнейшего обострения военных действий удары могут нанести по российскому судоходству и нефтяной инфраструктуре.

В конце октября Bloomberg сообщил, что британские военные испытали военных роботов в лесах Латвии. Учения провели на заброшенном советском аэродроме в нескольких сотнях километров от российской границы.

Издание также подчеркнуло, что мероприятия прошли на фоне инцидентов в воздушном пространстве стран Европы и растущей напряженности в отношениях НАТО с Москвой.