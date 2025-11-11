Т2 объяснил ограничения мобильного интернета в Петербурге
Оператор связи Т2 заявил, что временные ограничения в работе мобильного интернета в Санкт-Петербурге были связаны с мерами безопасности. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
«Временные ограничения в работе мобильного интернета обусловлены мерами безопасности и никак не связаны с работоспособностью наших сетей. Сейчас сервисы компании доступны в полноценном режиме», — отметили в пресс-службе.
Ранее пользователи из Санкт-Петербурга пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, днем было зафиксировано резкое увеличение количества жалоб.
По информации 78.ru, проблемы с доступом к интернету наблюдались в Василеостровском районе, Шушарах, а также около станций метро «Звездная» и «Купчино». «Фонтанка» со ссылкой на пользователей сообщала, что работали только сайты из «белого списка».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой