Т2 объяснил ограничения мобильного интернета в Петербурге

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Оператор связи Т2 заявил, что временные ограничения в работе мобильного интернета в Санкт-Петербурге были связаны с мерами безопасности. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

«Временные ограничения в работе мобильного интернета обусловлены мерами безопасности и никак не связаны с работоспособностью наших сетей. Сейчас сервисы компании доступны в полноценном режиме», — отметили в пресс-службе.

Ранее пользователи из Санкт-Петербурга пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, днем было зафиксировано резкое увеличение количества жалоб.

По информации 78.ru, проблемы с доступом к интернету наблюдались в Василеостровском районе, Шушарах, а также около станций метро «Звездная» и «Купчино». «Фонтанка» со ссылкой на пользователей сообщала, что работали только сайты из «белого списка».