Технологии и медиа⁠,
0

Пользователи из Петербурга пожаловались на работу мобильного интернета

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Пользователи из Санкт-Петербурга пожаловались на сбой в работе мобильного интернета, следует из данных сервиса Downdetector.

Согласно данным сервиса, за последний час было зафиксировано резкое увеличение количества жалоб на неработающий мобильный интернет. Из 2230 сообщений, поступивших за сутки, 1156 пришлись на этот часовой промежуток.

«Фонтанка» со ссылкой на пользователей из Петербурга пишет, что работают только порталы и приложения из так называемого белого списка. Один из читателей издания сообщил, что мобильный интернет не работает через оператор Yota.

Корреспондент издания на Васильевском острове сообщил, что мобильный интернет не позволяет открыть большинство новостных сайтов, Google и Telegram, в то время как «Яндекс» остается доступным.

Россиянам начали приходить уведомления о «периоде охлаждения» интернета
Общество
Фото:Дарья Широкова / РБК

78.ru сообщил, что проблемы зафиксировали в Василеостровском районе, а также на юге Петербурга — в Шушарах, в районах станций метро «Звездная» и «Купчино».

«Отключения мобильного интернета были связаны с мерами безопасности. Сейчас сеть работает в штатном режиме», — заявил оператор Т2, передает 78.ru.

Ранее, в августе, комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил жителей города, что качество мобильного интернета и связи может ухудшиться. Принятие мер тогда объяснили обеспечением безопасности.

Теги
Егор Алимов
Санкт-Петербург мобильный интернет сбой

