Вакцинация: когда и от чего прививаться
0

Заболеваемость гриппом с начала октября выросла более чем в 6 раз

Сюжет
Вакцинация: когда и от чего прививаться
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Недельный показатель заболеваемости гриппом с начала октября вырос более чем в 6 раз, сообщили в Роспотребнадзоре.

Еженедельно растет чисто случаев заболеваний гриппом. За неделю количество выявленных случаев в шесть раз больше, чем было на прошлой неделе. Все штаммы болезни соответствуют вакцинам 2025 года, наиболее распространенный штамм — А (H3N2).

Вакцину от гриппа сделали 40,3% населения (59,4 млн человек). В сообщении ведомства есть напоминание о необходимости ежегодно делать прививку, потому что грипп мутирует каждый год, появляются новые штаммы.

Чуланов сообщил, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В группу повышенного риска входят люди с хроническими заболеваниями, пожилые и маленькие дети.

В октябре главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что подъем заболеваемости гриппом может ожидаться в декабре—январе. Заболевший ОРВИ человек в среднем может заразить до 22 человек в зависимости от возбудителя болезни, сообщал ранее Чуланов.

Теги
грипп ОРВИ Роспотребнадзор

