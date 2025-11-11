Заболеваемость гриппом с начала октября выросла более чем в 6 раз
Недельный показатель заболеваемости гриппом с начала октября вырос более чем в 6 раз, сообщили в Роспотребнадзоре.
Еженедельно растет чисто случаев заболеваний гриппом. За неделю количество выявленных случаев в шесть раз больше, чем было на прошлой неделе. Все штаммы болезни соответствуют вакцинам 2025 года, наиболее распространенный штамм — А (H3N2).
Вакцину от гриппа сделали 40,3% населения (59,4 млн человек). В сообщении ведомства есть напоминание о необходимости ежегодно делать прививку, потому что грипп мутирует каждый год, появляются новые штаммы.
В группу повышенного риска входят люди с хроническими заболеваниями, пожилые и маленькие дети.
В октябре главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что подъем заболеваемости гриппом может ожидаться в декабре—январе. Заболевший ОРВИ человек в среднем может заразить до 22 человек в зависимости от возбудителя болезни, сообщал ранее Чуланов.
