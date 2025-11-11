Тюменская птицефабрика приостановила отгрузку яиц из-за вспышки инфекции

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Птицефабрика «Пышминская» полностью приостановила отгрузку куриных яиц до получения официального заключения о безопасности продукции. Об этом сообщили в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Все федеральные и региональные розничные сети, дистрибьюторы, оптовые и розничные партнеры уведомлены о необходимости временного снятия продукции с реализации. Начат процесс изъятия яиц с торговых полок. На фабрике введен карантинный режим, усилены санитарно-противоэпидемические меры, проводится расширенный лабораторный мониторинг совместно с федеральными и региональными органами.

«Мы понимаем обеспокоенность наших партнеров и покупателей. Надеемся на понимание и поддержку с вашей стороны в этот сложный момент для нашего предприятия», — говорится в сообщении.

10 ноября было принято решение о полном убое и уничтожении птицы, чтобы не допустить распространения инфекции. Об этом заявили в региональном информцентре. По действующим ветеринарным правилам, в случае массового заболевания допускается сжигание туш в специально подготовленных траншеях под открытым небом.

«Место для сжигания выбрали с учетом розы ветров и удаленности от жилых районов. Работы проводят преимущественно ночью, чтобы минимизировать возможные неудобства для жителей», — заверили в ведомстве.