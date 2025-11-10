В Тюменской области сожгут кур из-за вспышки инфекции на птицефабрике
Вспышка инфекционного заболевания произошла на одной из птицефабрик в Тюменской области, куриц отправят на убой, а затем сожгут в специально подготовленных траншеях под открытым небом. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Место для сжигания специалисты выбрали с учетом розы ветров и отдаленности жилых зон. Сжигание проводится преимущественно в ночное время суток», — уточнили в правительстве.
О какой именно инфекции птицы идет речь и сколько особей придется сжечь, власти не уточнили. При этом отмечается, что речь идет о «массовом заболевании».
Поставки продукции предприятия прекращены, ситуация с продовольственной безопасностью в регионе остается стабильной, подчеркнули региональные власти.
По данным URA.RU, речь идет о птицефабрике «Пышминская», расположенной в селе Онохино. Она занимает восьмое место по выручке среди животноводческих предприятий России. Основу продаж составляют куриные яйца, меланж и мясо птицы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой