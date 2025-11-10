В Тюменской области сожгут кур из-за вспышки инфекции на птицефабрике

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Вспышка инфекционного заболевания произошла на одной из птицефабрик в Тюменской области, куриц отправят на убой, а затем сожгут в специально подготовленных траншеях под открытым небом. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Место для сжигания специалисты выбрали с учетом розы ветров и отдаленности жилых зон. Сжигание проводится преимущественно в ночное время суток», — уточнили в правительстве.

О какой именно инфекции птицы идет речь и сколько особей придется сжечь, власти не уточнили. При этом отмечается, что речь идет о «массовом заболевании».

Поставки продукции предприятия прекращены, ситуация с продовольственной безопасностью в регионе остается стабильной, подчеркнули региональные власти.

По данным URA.RU, речь идет о птицефабрике «Пышминская», расположенной в селе Онохино. Она занимает восьмое место по выручке среди животноводческих предприятий России. Основу продаж составляют куриные яйца, меланж и мясо птицы.