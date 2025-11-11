 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

18-летний студент скончался после нападения в якутском общежитии

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Якутске скончался 18-летний студент, получивший тяжелые травмы в результате нападения в университетском общежитии. По факту смерти молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет по Республике Саха (Якутия).

Инцидент произошел 1 ноября 2025 года; потерпевший с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение Якутска. По данным республиканского МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего студента, подозреваемого в нападении на своего ровесника.

10 ноября 2025 года потерпевший скончался в медицинском учреждении. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. В связи с гибелью молодого человека материалы уголовного дела направлены в Следственный отдел по Якутску СУ СК России по Республике Саха для продолжения расследования.

Пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), где, по предварительным данным, обучались участники конфликта, подчеркнула, что пока рано делать выводы о причинах происшествия, поскольку следственные действия продолжаются.

«В данное время университет полностью содействует правоохранительным органам, которые проводят расследование обстоятельств произошедшего. В связи с этим мы просим воздержаться от распространения неподтвержденной информации и дождаться официальных результатов следствия», — заявил ректор СВФУ Анатолий Николаев. Он также выразил соболезнования родным и близким пострадавшего, пообещав оказать семье всю необходимую поддержку.

РБК обратился за комментарием в СК по региону.

Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске
Общество
Фото:СУ СК Российской по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

В сентябре в Архангельске 18-летний бывший студент техникума напал с ножом на преподавателей. Были ранены две женщины. Об этом сообщило СУ СКР по региону. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Антонина Сергеева, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Якутия смерть студент

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Карпин рассказал о желании пригласить тренера «Ростова» в штаб «Динамо» Спорт, 13:53
Школьники на Камчатке нашли личинки и насекомых в хлебе школьной столовой Общество, 13:52
Названа наиболее вероятная причина крушения вертолета в Дагестане Общество, 13:52
The Guardian сообщила о смерти бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера Общество, 13:49
«Из многих»: почему нужно смотреть сериал от автора «Во все тяжкие» Life, 13:48
«Дом.РФ» выставил на торги самый крупный участок за всю историю компании Недвижимость, 13:47
В Красногорске возбудили уголовное дело после обрушения «Снежкома» Общество, 13:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Обновленный Belgee X70 получит в России три комплектации с полным приводом Авто, 13:41
Часть башни «Снежкома» обрушилась при демонтаже в Красногорске. Видео Общество, 13:39
Росреестр разъяснил, как исправить нарушения на земельном участке Недвижимость, 13:34
Эти «льготные» машины дилеры будут продавать после 1 декабря. Список Авто, 13:30
Скандал с мемкоином Libra получил продолжение. При чем здесь снова Милей Крипто, 13:29
Баффет написал акционерам последнее письмо: чем известен финансист 13:29
Число поврежденных машин при падении колонны «Снежкома» превысило 100 Общество, 13:28