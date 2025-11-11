18-летний студент скончался после нападения в якутском общежитии

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Якутске скончался 18-летний студент, получивший тяжелые травмы в результате нападения в университетском общежитии. По факту смерти молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет по Республике Саха (Якутия).

Инцидент произошел 1 ноября 2025 года; потерпевший с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение Якутска. По данным республиканского МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего студента, подозреваемого в нападении на своего ровесника.

10 ноября 2025 года потерпевший скончался в медицинском учреждении. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. В связи с гибелью молодого человека материалы уголовного дела направлены в Следственный отдел по Якутску СУ СК России по Республике Саха для продолжения расследования.

Пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), где, по предварительным данным, обучались участники конфликта, подчеркнула, что пока рано делать выводы о причинах происшествия, поскольку следственные действия продолжаются.

«В данное время университет полностью содействует правоохранительным органам, которые проводят расследование обстоятельств произошедшего. В связи с этим мы просим воздержаться от распространения неподтвержденной информации и дождаться официальных результатов следствия», — заявил ректор СВФУ Анатолий Николаев. Он также выразил соболезнования родным и близким пострадавшего, пообещав оказать семье всю необходимую поддержку.

РБК обратился за комментарием в СК по региону.

