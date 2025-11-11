В Израиле в первом чтении приняли закон о смертной казни для террористов

Фото: Ronen Zvulun / REUTERS

Израильский кнессет (парламент) в первом чтении одобрил законопроект о введении смертной казни для террористов, убивавших израильтян, сообщает The Times of Israel. Агентство Andalou пишет, что речь идет о заключенных палестинцах.

По данным Times of Israel, 10 ноября за законопроект проголосовали 39 законодателей, 16 проголосовали против. Введение смертной казни для террористов предложил депутат кнессета от партии «Оцма Йехудит» («Еврейская сила») Лимор Сон Хар-Мелех, его поддерживает правительство. Для вступления в силу законопроект должен пройти еще два чтения.

Как пишет Times of Israel, законопроект предусматривает введение смертной казни за убийство израильтян по националистическим мотивам. Согласно инициативе, военные суды на Западном берегу смогут выносить такие приговоры простым большинством голосов без требования единогласия. Также закон лишает региональных военных командиров права смягчать подобные наказания.

В документе уточняется, что закон распространяется на преступления, совершенные вследствие «расизма» и с целью «нанесения вреда Государству Израиль».

Несмотря на существование смертной казни в израильской правовой системе, за всю историю государства она была применена лишь однажды — в 1962 году к нацистскому преступнику Адольфу Эйхману, которого называют «архитектором холокоста».