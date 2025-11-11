 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

В Израиле в первом чтении приняли закон о смертной казни для террористов

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Ronen Zvulun / REUTERS
Фото: Ronen Zvulun / REUTERS

Израильский кнессет (парламент) в первом чтении одобрил законопроект о введении смертной казни для террористов, убивавших израильтян, сообщает The Times of Israel. Агентство Andalou пишет, что речь идет о заключенных палестинцах.

По данным Times of Israel, 10 ноября за законопроект проголосовали 39 законодателей, 16 проголосовали против. Введение смертной казни для террористов предложил депутат кнессета от партии «Оцма Йехудит» («Еврейская сила») Лимор Сон Хар-Мелех, его поддерживает правительство. Для вступления в силу законопроект должен пройти еще два чтения.

Reuters узнал, что Израиль нашел признаки военных преступлений ЦАХАЛ
Политика
Сектор Газа

Как пишет Times of Israel, законопроект предусматривает введение смертной казни за убийство израильтян по националистическим мотивам. Согласно инициативе, военные суды на Западном берегу смогут выносить такие приговоры простым большинством голосов без требования единогласия. Также закон лишает региональных военных командиров права смягчать подобные наказания.

В документе уточняется, что закон распространяется на преступления, совершенные вследствие «расизма» и с целью «нанесения вреда Государству Израиль».

Несмотря на существование смертной казни в израильской правовой системе, за всю историю государства она была применена лишь однажды — в 1962 году к нацистскому преступнику Адольфу Эйхману, которого называют «архитектором холокоста».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Егор Алимов
Израиль смертная казнь законопроект кнессет террористы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
NYT сообщила о почти неизбежной войне между Ираном и Израилем
Политика
ХАМАС заявил о готовности вывести военных из занятых Израилем частей Газы
Политика
Reuters узнал, что Израиль нашел признаки военных преступлений ЦАХАЛ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Карпин рассказал о желании пригласить тренера «Ростова» в штаб «Динамо» Спорт, 13:53
Школьники на Камчатке нашли личинки и насекомых в хлебе школьной столовой Общество, 13:52
Названа наиболее вероятная причина крушения вертолета в Дагестане Общество, 13:52
The Guardian сообщила о смерти бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера Общество, 13:49
«Из многих»: почему нужно смотреть сериал от автора «Во все тяжкие» Life, 13:48
«Дом.РФ» выставил на торги самый крупный участок за всю историю компании Недвижимость, 13:47
В Красногорске возбудили уголовное дело после обрушения «Снежкома» Общество, 13:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Обновленный Belgee X70 получит в России три комплектации с полным приводом Авто, 13:41
Часть башни «Снежкома» обрушилась при демонтаже в Красногорске. Видео Общество, 13:39
Росреестр разъяснил, как исправить нарушения на земельном участке Недвижимость, 13:34
Эти «льготные» машины дилеры будут продавать после 1 декабря. Список Авто, 13:30
Скандал с мемкоином Libra получил продолжение. При чем здесь снова Милей Крипто, 13:29
Баффет написал акционерам последнее письмо: чем известен финансист 13:29
Число поврежденных машин при падении колонны «Снежкома» превысило 100 Общество, 13:28