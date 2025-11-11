Жительнице Приамурья приписали долг за воду в 11,5 млн рублей из-за сбоя
Жительница села Тамбовка Амурской области получила квитанцию на сумму в 11,5 миллиона рублей за холодное водоснабжение. Ошибку объяснили сбоем в работе программы, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Государственной жилищной инспекции региона Евгения Козуба.
Лилия Гурьянова переехала из Амурской области в Ярославль. В селе Тамбовка у нее осталась квартира площадью 33 квадратных метра, за которую она продолжает платить коммунальные услуги. В своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) девушка рассказала, что в октябре она получила квитанцию за водоснабжение с большой суммой – 11,5 миллиона рублей. Такой счет выставили за потребление 100 млн литров холодной воды, при этом, по словам Лилии, в квартире уже несколько лет никто не проживает.
После ноябрьских праздников девушка позвонила в компанию ЖКХ, где ей сказали, что произошла ошибка. Оператор объяснила, что программа автоматически посчитал горячую воду, потому что та “не занесла единицу”. “Человеческий фактор. Может быть, мы что-то пересмотрели. Я вам пересчитала все. У вас три куба”, – рассказала сотрудница компании.
В результате амурчанке сделали перерасчет. Сумма к оплате за воду составила 223 рубля 75 копеек.
Заместитель начальника региональной Госжилинспекции Евгений Козуб пояснил, что ошибка произошла из-за некорректной загрузки показаний приборов учета. «Произошел сбой в работе программы, вследствие чего были произведены неверные начисления», – приводит слова Козуба ТАСС.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой