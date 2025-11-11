На стройке в Москве загорелись стройматериалы
В Москве на улице Осташковской на стройке жилого комплекса загорелись строительные материалы, сообщает столичное управление МЧС:
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений на адрес установлено, что происходит горение стройматериалов на территории строящегося жилого комплекса».
В тушении огня заняты 28 человек и восемь единиц техники.
Позже ведомство сообщило, что пожар удалось локализовать, а потом полностью ликвидировать. Пострадавших нет.
Ранее, в июле, в Москве произошел пожар в строящейся многоэтажке; в результате 15 строителей оказались заблокированы на верхних этажах. Позже рабочих спасли.
