На стройке в Москве загорелись стройматериалы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве на улице Осташковской на стройке жилого комплекса загорелись строительные материалы, сообщает столичное управление МЧС:

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений на адрес установлено, что происходит горение стройматериалов на территории строящегося жилого комплекса».

В тушении огня заняты 28 человек и восемь единиц техники.

Позже ведомство сообщило, что пожар удалось локализовать, а потом полностью ликвидировать. Пострадавших нет.

Ранее, в июле, в Москве произошел пожар в строящейся многоэтажке; в результате 15 строителей оказались заблокированы на верхних этажах. Позже рабочих спасли.