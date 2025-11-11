В Бельгии создали ультраправую партию под названием TRUMP

Фото: Jonathan Ernst / REUTERS

В Бельгии создали новую франкоязычную ультраправую партию ТRUMP — ее официально назвали «Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes» («Все едины за Союз народных движений»). Партия является продолжением «Chez Nous» и бывшего «Бельгийского национального фронта». Об этом сообщило бельгийское издание BRUZZ.

Основателем и председателем партии является Сальваторе Никотра, бывший председатель «Бельгийского национального фронта». В исполнительный комитет входит Эмануэле Ликари, баллотировавшийся от партии «Фламандский интерес» в Брюсселе, но отстраненный этой партией за «открытое прославление фашизма», пишет издание.

TRUMP является политическим продолжением партии «Chez Nous» («Наш дом»). Эта ультраправая партия участвовала в федеральных выборах в июне 2024 года, но не смогла преодолеть избирательный барьер.

«Дональд Трамп — главный символ популизма. Он непосредственно воплощает то, за что мы выступаем», — сказал Никотра (цитата по BRUZZ). Он также отметил, что партия является правопопулистской с социальным уклоном.

По данным издания, TRUMP намерена баллотироваться как на федеральных, так и на европейских выборах в 2029 году. Официальное учреждение партии состоится 30 ноября.

Никотра ранее занимал пост муниципального советника в районе Сен-Жиль в Брюсселе с 1994 по 2000 год.

В 2024 году в Бельгии прошли парламентские выборы. Крупнейшей партией в федеральном парламенте остался фламандский правоцентристский «Новый фламандский альянс». Усилили свои позиции крайне правая партия «Фламандский интерес» и левая Бельгийская партия труда. Партия действующего премьер-министра Александра Де Кроо «Открытые фламандские либералы и демократы» потерпела поражение, набрав всего 5,4% голосов, после чего Де Кроо подал в отставку.