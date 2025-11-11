ФСБ раскрыла, сколько ГУР предложило российским летчикам за угон МиГ-31
Украинская военная разведка пыталась завербовать российских летчиков за $3 млн с целью угона российского истребителя МиГ-31, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«С целью угона воздушного корабля сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить $3 млн», — говорится в сообщении ведомства.
ФСБ ранее сообщила о предотвращении угона за границу МиГ-31 ВКС России с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» с целью провокации против авиабазы НАТО. По данным спецслужбы, в дальнейшем сотрудники ГУР Украины планировали направить самолет в район крупнейшей на юго-востоке Европы авиабазы Североатлантического альянса в румынской Констанце. Там, как заявили в ФСБ, он мог быть уничтожен системами ПВО.
В российской спецслужбе также назвали операцию совместным планом британской и украинской разведок.
В населенном пункте Михаил Когэлничану (уезд Констанца, Румыния) в 2024 году началось расширение одноименной военной базы. Проект стоимостью $2,5 млрд предусматривает создание комплекса площадью 2,8 тыс. га, который станет крупнейшей базой НАТО в Европе. Полный ввод базы в эксплуатацию ожидается в 2040 году. Согласно проекту, инфраструктура будет включать модернизированные взлетно-посадочные полосы, диспетчерскую вышку, ангары, авиасимулятор и систему навигации.
