В Москве впервые рассмотрят дело о нарушении режима военного положения

Суд в Москве впервые рассмотрит дело по статье о нарушении режима военного положения (ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП), следует из материалов судебной картотеки.

Дело было зарегистрировано Останкинским районным судом 27 октября. Судебное заседание назначено на 19 ноября. Привлекаемым лицом значится А.Д. Кузин.

Максимальное наказание по этой статье — административный арест на срок до 30 суток.

Это уже второе дело по ст. 20.5.1 КоАП, поступившее в столичный суд, но первое, по которому назначено заседание. Дело на Фрида Е.Р., поступившее в октябре в Преображенский районный суд, было возвращено. Среди участников по делу значился ОМВД России «Артемовский».

Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории страны или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации президентом в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии.

Президент России Владимир Путин в 2022 году ввел военное положение в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В приграничных с Украиной регионах — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе был введен «средний уровень реагирования».