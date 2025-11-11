В Москве впервые рассмотрят дело о нарушении режима военного положения
Суд в Москве впервые рассмотрит дело по статье о нарушении режима военного положения (ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП), следует из материалов судебной картотеки.
Дело было зарегистрировано Останкинским районным судом 27 октября. Судебное заседание назначено на 19 ноября. Привлекаемым лицом значится А.Д. Кузин.
Максимальное наказание по этой статье — административный арест на срок до 30 суток.
Это уже второе дело по ст. 20.5.1 КоАП, поступившее в столичный суд, но первое, по которому назначено заседание. Дело на Фрида Е.Р., поступившее в октябре в Преображенский районный суд, было возвращено. Среди участников по делу значился ОМВД России «Артемовский».
Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории страны или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации президентом в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии.
Президент России Владимир Путин в 2022 году ввел военное положение в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В приграничных с Украиной регионах — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе был введен «средний уровень реагирования».
