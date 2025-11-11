Грузия в планировании бюджета на 2026 год вновь отказалась от грантов ЕС

Власти Грузии при планировании бюджета на 2026 год решили вновь отказаться от грантов ЕС, сообщил первый заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе, передает Business Media.

«Грантов на поддержку бюджета вы не увидите и в 2026 году. Мы над этим не работаем. По состоянию на сегодняшний день работа над привлечением грантов с разными ведомствами Евросоюза не ведется, так как наша заявленная политика заключается в том, [что] мы не будем работать над грантами для поддержки бюджета», — сказал Какауридзе, представляя проект бюджета на 2026 год в парламенте.

По словам чиновника, несмотря на отказ от грантов ЕС, Грузия будет брать деньги в долг. На это направление в бюджете на 2026 год выделено около 50 млн лари ($18,5 млн).

Грузия в ноябре 2024 года сняла вопрос о членстве в ЕС и отказалась от всех бюджетных грантов от Евросоюза до конца 2028 года.

Страна выполнит взятые на себя обязательства в рамках соглашения об ассоциации Грузии с ЕС 2014 года на свои деньги, «без какой-либо финансовой помощи Евросоюза», заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



«Мы собираемся вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а достойное вступление в Евросоюз с исправной демократической системой и сильной экономикой», — заключил премьер.