В Австрии акцию памяти жертв еврейских погромов прервала речь Гитлера

Последствие Хрустальной ночи (Фото: Global Look Press)

Запись пропагандистской речи Адольфа Гитлера прервала церемонию поминовения жертв Хрустальной ночи (еврейские погромы в ноябре 1938 года) в австрийском Мёдлинге, сообщает газета Kurier. Акция прошла на том месте, где 87 лет назад была сожжена синагога.

Во время выступления 91-летнего экс-бургомистра Вернера Бурга из дома напротив зазвучала запись одной из пропагандистских речей Гитлера. Она продолжалась «около двух-трех минут и была отчетливо слышна».

«Это была явно преднамеренная акция, направленная на срыв траурных мероприятий», — заявил член городского совета от Социалистической партии Австрии (SPÖ) Стефан Шиманова.

Участники акции обратились в полицию. Правоохранители заявили, что им удалось получить «весьма точную информацию, из какой квартиры доносилась пропагандистская речь». Расследование ведется по статье о неонацистской деятельности. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

В 2024-м прокуратура Белоруссии потребовала заблокировать на «Яндекс Музыке» записи речей Адольфа Гитлера и главы Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини. Мера необходима в целях недопущения реабилитации нацизма и противодействия экстремизму, пояснили в Генпрокуратуре республики.