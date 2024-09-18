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В Белоруссии из «Яндекс Музыки» удалили выступления Муссолини и Гитлера

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Фото: Петр Быстров / ТАСС
Фото: Петр Быстров / ТАСС

Прокуратура потребовала заблокировать на «Яндекс Музыке» в Белоруссии записи речей лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера и главы Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.

«В целях недопущения реабилитации нацизма и противодействия экстремизму прокурор Гомельского района направил в адрес ООО «Яндексбел» представление, в котором потребовал удалить записи выступлений фашистских лидеров и вышеназванные музыкальные композиции», — говорится в сообщении.

Кроме того, на музыкальном сервисе были размещены композиции группы Tor Band, отметили в прокуратуре. В 2022 году суд Центрального района Гомеля внес белорусский коллектив в перечень экстремистских формирований. Песни группы также потребовали удалить из доступа.

В пресс-службе «Яндекс Музыки» РБК заверили, что сервис соблюдает законодательства стран, в которых работает.
«Указанные в запросе прокуратуры Гомельского района материалы были удалены и в настоящее время недоступны», — уточнили там.

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В сентябре Роскомнадзор заблокировал на «Яндекс Музыке» новый альбом «Касты», потому что в текстах песен якобы есть недостоверная информация. В ведомстве посчитали, что треки направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.

«Новинки зарубежного рэпа» — это антивоенный альбом группы, который вышел 6 сентября. В 2022 году группа уехала из России, выступив против боевых действий на Украине.

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