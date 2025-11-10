 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Технологии и медиа⁠,
0

В Госдуме опровергли планы отключения России от внешнего интернета

Депутат Боярский: Рунет не будут отключать от зарубежных сервисов
Сергей Боярский
Сергей Боярский (Фото: Евгений Малютин / news.ru / Global Look Press)

Российский сегмент интернета не планируется отключать от зарубежных сервисов, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, передает ТАСС.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет», — сказал Боярский.

Россия во время федеральных и региональных выборных кампаний сталкивается с большим количеством хакерских атак, которые в стране научились пресекать, добавил депутат. Он отметил, что государство «умеет отделять вредоносный контент от полезного», поэтому будет действовать избирательно, чтобы у россиян сохранился доступ к популярным иностранным ресурсам.

Власти уточнили правила вмешательства в работу Рунета в случае угроз
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Так депутат прокомментировал появление постановления правительства, в соответствии с которым было расширено число угроз, когда Роскомнадзор может вмешиваться в управление Рунетом; изменения внесли в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования (все сети связи в стране, предназначенные для возмездного оказания услуг физическим и юридическим лицам).

Впервые документ был принят в 2020-м, в 2021 и 2023 годах в него вносили корректировки. Правила были приняты для выполнения требований так называемого закона о суверенном Рунете, который вступил в силу с ноября 2019 года. По нему все операторы связи в стране должны установить на свои сети технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

В случае возникновения угроз целостности и безопасности функционирования интернета РКН сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование. ТСПУ также применяют для ограничения или замедления доступа пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.

Новая версия правил вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет.

Новая версия постановления «всего лишь формализует сложившуюся в последние годы практику управления Рунетом», рассказал РБК бизнес-консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, новое постановление «всего лишь формализует сложившуюся в последние годы практику управления Рунетом». «РКН и ранее мог отключать определенные ресурсы или сегменты Сети, чем регулярно пользовался в историях с YouTube, Telegram, другими мессенджерами и VPN-сервисами. Новый нормативный акт мало что изменит в этой практике. Просто некоторые нюансы взаимодействия операторов и РКН стали более детализированными, не более», — сообщил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Госдума Интернет Сергей Боярский

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Власти уточнили правила вмешательства в работу Рунета в случае угроз
Технологии и медиа
Россиянам начали приходить уведомления о «периоде охлаждения» интернета
Общество
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
«Дом.РФ» сообщил о восстановлении спроса на новостройки Недвижимость, 20:52
Виновник взрыва в Куркино заявил, что забыл о газе и закурил Общество, 20:48
Избивший жену экс-боец UFC умер в американской тюрьме Спорт, 20:47
Лукашенко объяснил, почему Минску не нужны «Буревестник» и «Посейдон» Политика, 20:43
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 20:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
FIE пригрозила отменой турниров за недопуск атлетов из-за дискриминации Спорт, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 20:15
Суд подтвердил виновность отца сестер Хачатурян в насилии над дочерьми Общество, 20:13
Трамп выдвинул ультиматум авиадиспетчерам Политика, 20:11
ЦБ назвал самый доходный актив в России с начала года Инвестиции, 20:05
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 20:04