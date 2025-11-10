В Госдуме опровергли планы отключения России от внешнего интернета
Российский сегмент интернета не планируется отключать от зарубежных сервисов, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, передает ТАСС.
«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет», — сказал Боярский.
Россия во время федеральных и региональных выборных кампаний сталкивается с большим количеством хакерских атак, которые в стране научились пресекать, добавил депутат. Он отметил, что государство «умеет отделять вредоносный контент от полезного», поэтому будет действовать избирательно, чтобы у россиян сохранился доступ к популярным иностранным ресурсам.
Так депутат прокомментировал появление постановления правительства, в соответствии с которым было расширено число угроз, когда Роскомнадзор может вмешиваться в управление Рунетом; изменения внесли в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования (все сети связи в стране, предназначенные для возмездного оказания услуг физическим и юридическим лицам).
Впервые документ был принят в 2020-м, в 2021 и 2023 годах в него вносили корректировки. Правила были приняты для выполнения требований так называемого закона о суверенном Рунете, который вступил в силу с ноября 2019 года. По нему все операторы связи в стране должны установить на свои сети технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).
В случае возникновения угроз целостности и безопасности функционирования интернета РКН сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование. ТСПУ также применяют для ограничения или замедления доступа пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.
Новая версия правил вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет.
Новая версия постановления «всего лишь формализует сложившуюся в последние годы практику управления Рунетом», рассказал РБК бизнес-консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, новое постановление «всего лишь формализует сложившуюся в последние годы практику управления Рунетом». «РКН и ранее мог отключать определенные ресурсы или сегменты Сети, чем регулярно пользовался в историях с YouTube, Telegram, другими мессенджерами и VPN-сервисами. Новый нормативный акт мало что изменит в этой практике. Просто некоторые нюансы взаимодействия операторов и РКН стали более детализированными, не более», — сообщил он.
