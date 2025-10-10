 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Краснодарском крае обрушилась стена психоневрологического интерната

Фото: Прокуратура Краснодарского края
В психоневрологическом интернате в станице Константиновской Краснодарского края во время работ по укреплению фундамента произошло обрушение стены первого корпуса, сообщила краевая прокуратура в телеграм-канале.

В результате обрушения пострадала 62-летняя женщина, она госпитализирована. Других постояльцев — 76 человек — пришлось эвакуировать из обрушенного корпуса. Прокуратура организовала проверку.

«Будет дана оценка качеству проведения ремонтных работ, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

РБК обратился за комментарием в минздрав Краснодарского края и пресс-центр правительства региона.

