Политика
0

Председатель парламента Сербии прибыла с визитом на Украину

Ана Брнабич
Ана Брнабич (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Спикер Национальной ассамблеи Сербии Ана Брнабич прибыла на Украину и в встретилась с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. По итогам встречи она отметила, что сотрудничество между парламентами двух стран активно развивается и может стать более интенсивным, передает RTV.

Брнабич заявила, что Сербия готова предоставить Украине политическую и техническую помощь на пути в Европейский союз. Она также предложила подписать меморандум о совместной работе в сфере европейской интеграции.

«Хочу подчеркнуть, что Украина — друг Сербии. Мы очень ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии. Сербия уважает Устав ООН и все принципы международного верховенства закона, и это то, что мы всегда будем защищать и от чего никогда не откажемся», — отметила Брнабич.

Стефанчук в ответ поблагодарил сербскую коллегу и отметил важность взаимодействия для продвижения обеих стран к членству в ЕС, подчеркнув готовность парламентов оказывать друг другу поддержку.

Зеленский и Вучич обсудили помощь друг другу во вступлении в ЕС
Политика
Владимир Зеленский

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич обсудили взаимную поддержку в вопросе европейской интеграции. Обе страны имеют статус кандидатов на членство в ЕС. Лидеры также рассмотрели возможности сотрудничества в сфере региональной безопасности. Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что стороны договорились поддерживать постоянный контакт и работать над совместными инициативами. Вучич в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) отметил «открытый и содержательный» характер переговоров.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Сербия Украина ЕС встреча Ана Брнабич Руслан Стефанчук

