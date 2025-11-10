 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Тегеране заявили о поиске новой кандидатуры посла в России

Казем Джалали
Казем Джалали (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Посол Ирана в России Казем Джалали может быть в скором времени заменен другим дипломатом, Тегеран выбирает кандидатуру его преемника, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции, передает иранский портал Shahrаra News.

«Для других стран, в том числе для Италии и России, процесс выбора кандидатуры посла все еще продолжается», — сказал Багаи. Он отметил, что послы представляют не просто МИД, а суверенитет своего государства в принимающих странах.

Иран получил послание о диалоге по новой ядерной сделке
Политика
Фатеме Мохаджерани

«Процесс отбора кандидатов на такие должности осуществляется при координации и участии МИД и других соответствующих ведомств», — добавил он.

57-летний Казем Джалали был назначен послом Исламской Республики в России в декабре 2019 года.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Иран посол Москва

