В Оренбурге ресторану грозит штраф за изображение хинкали вместо куполов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Оренбурге в суд поступило административное дело в отношении управляющего рестораном «Нино-Вано» по ч. 2 ст. 5.26 КоАП (оскорбление чувств верующих; грозит до 200 тыс. руб. штрафа), сообщает пресс-служба 11-го участка Ленинского районного суда города.

С 1 по 30 сентября 2025 года в заведении демонстрировались рекламные листовки, изображения на которых «допустили унижение чувств верующих христиан», в связи с чем поступила жалоба в полицию.

Вместо куполов храма на листовках были нарисованы хинкали, пишет «Комсомольская правда в Оренбурге».

Судебное заседание назначено на 9 декабря 2025 года.

РБК направил запрос ООО «ОренФуд» и Объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.

В августе суд в Екатеринбурге признал Станислава Словиковского виновным по делу об оскорблении чувств верующих за публикации в телеграм-канале с анонсами эротических мероприятий. По решению суда он получил 200 часов обязательных работ. Основанием для дела стали три фотографии, размещенные в закрытом телеграм-канале — девушка в стилизованном венке, который следствие интерпретировало как терновый венец, перформанс «Напишите свой грех», где люди держат таблички с названиями различных грехов и девушка на фоне металлических швеллеров в форме буквы Х, что следствие посчитало символикой православного креста.