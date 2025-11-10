Песков назвал внутренним делом Японии оценку слов министра о Курилах

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вопрос о принадлежности Курильских островов не должен вызывать сомнений, а скандалы на эту тему являются внутренним делом Японии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели сообщения СМИ, это внутреннее дело Японии, вы знаете территориальную принадлежность этих островов. Она ни у кого не должна вызывать сомнения», — сказал он.

Так он прокомментировал скандал из-за слов министра по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикаваде о Курильских островах. 8 ноября он посетил мыс Носаппу на Хоккайдо и, отвечая журналистам о своих впечатлениях, отметил, что эти территории «расположены ближе всего к загранице» и важно увидеть их своими глазами.

Позднее репортеры спросили у главного секретаря кабинета министров Японии Минору Кихара, можно ли интерпретировать комментарий Кикавады «как признание Северных территорий российской территорией». Кихара заявил, что слова министра могут привести к недопониманию, и призвал Кикаваду быть осторожным. Увольнения министра не последовало.

Летом, когда посол Германии в Японии Петра Зигмунд поставила под сомнение суверенитет России в отношении южных Курильских островов, российский МИД подчеркнул, что Южные Курилы входят в состав России на законных основаниях и суверенитет страны над ними неоспорим.