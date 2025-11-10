Японский министр получил выговор за слова о Курилах

Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара вынес выговор министру по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикаваде за слова о Курильских островах, передает Yahoo Japan.

Термином «северные территории» в Японии обозначают Южные Курилы (острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островная гряда Хабомаи), на суверенитет над которыми претендует Токио. Москва настаивает, что по итогам Ялтинской конференции 1945 года ей отошла вся островная гряда. Кремль называл острова «неотъемлемой территорией России». Из-за спора Россия и Япония так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

8 ноября Кикавада посетил мыс Носаппу в городе Нэмуро (Хоккайдо), откуда видны острова. Когда журналисты спросили министра о впечатлениях, тот сказал: «Это самый край Японии. Или, может быть, грубо называть эти территории краем <...> Они расположены ближе всего к загранице, поэтому я думаю, важно увидеть их своими глазами».

Два дня спустя, когда Кихара выступал на пресс-конференции, репортеры поинтересовались у главного секретаря, можно ли интерпретировать комментарии Кикавады «как признание Северных территорий российской территорией». Кихара в ответ заявил, что слова министра по делам Окинавы вызывли неоднозначную реакцию, так как «могут привести к недопониманию», и призвал Кикаваду быть осторожным в своих высказываниях.

«Я хотел бы, чтобы министр Кикавада продолжал усердно работать, учитывая эти моменты», — добавил Кихара, исключив увольнение чиновника.

