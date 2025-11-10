 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Японский министр получил выговор за слова о Курилах

Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара вынес выговор министру по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикаваде за слова о Курильских островах, передает Yahoo Japan.

Термином «северные территории» в Японии обозначают Южные Курилы (острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островная гряда Хабомаи), на суверенитет над которыми претендует Токио.

Москва настаивает, что по итогам Ялтинской конференции 1945 года ей отошла вся островная гряда. Кремль называл острова «неотъемлемой территорией России». Из-за спора Россия и Япония так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

8 ноября Кикавада посетил мыс Носаппу в городе Нэмуро (Хоккайдо), откуда видны острова. Когда журналисты спросили министра о впечатлениях, тот сказал: «Это самый край Японии. Или, может быть, грубо называть эти территории краем <...> Они расположены ближе всего к загранице, поэтому я думаю, важно увидеть их своими глазами».

Два дня спустя, когда Кихара выступал на пресс-конференции, репортеры поинтересовались у главного секретаря, можно ли интерпретировать комментарии Кикавады «как признание Северных территорий российской территорией». Кихара в ответ заявил, что слова министра по делам Окинавы вызывли неоднозначную реакцию, так как «могут привести к недопониманию», и призвал Кикаваду быть осторожным в своих высказываниях.

«Я хотел бы, чтобы министр Кикавада продолжал усердно работать, учитывая эти моменты», — добавил Кихара, исключив увольнение чиновника.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев

Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна Политика, 06:57
Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область накопил долги в России Политика, 06:50
США перестали платить рабочим своих военных баз в Европе из-за шатдауна Политика, 06:38
Японский министр получил выговор за слова о Курилах Политика, 06:32
FT рассказала, как доллар пережил «шок Трампа» Финансы, 06:12
В Ростовской области отразили атаку дронов на район Политика, 06:02
Аэропорт Уфы седьмым за ночь ограничил полеты Политика, 05:52
Турция заявила о 200 мирных жителях, заблокированных в туннелях под Газой Политика, 05:40
Защита «крабового короля» попросила закрыть дело из-за его смерти Бизнес, 05:22
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой Общество, 05:14
Небензя заявил, что не видит роли ООН в урегулировании кризиса на Украине Политика, 05:11
Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты Политика, 05:09
Посол заявил о паузе в строительстве базы ВМФ России в Судане Политика, 04:55
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52