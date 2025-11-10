Песков ответил на слова японского министра о Курилах как о «загранице»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва следит за сообщениями о скандале в Японии, однако подчеркнул, что это «внутреннее дело» страны, передает корреспондент РБК.

«Мы видели сообщения СМИ, это внутреннее дело Японии. Вы знаете территориальную принадлежность этих островов. Она ни у кого не должна вызывать сомнения», — отметил он.

8 ноября министр по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикавада посетил мыс Носаппу в Нэмуро (Хоккайдо) и заявил, что острова расположены «ближе всего к загранице» и важно «увидеть их своими глазами». После главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара вынес выговор Кикаваде за его слова. Об этом сообщило издание Yahoo Japan. Позднее Кихара отметил, что слова министра могли вызвать недопонимание, и призвал его быть осторожным в высказываниях.

МИД России подчеркивал, что южные Курильские острова вошли в состав России на законных основаниях после Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними неоспорим.