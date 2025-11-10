В Москве задержали напавших на автомобиль с ребенком иностранцев
В Москве задержали трех предполагаемых участников нападения на автомобиль с ребенком, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Москворечье-Сабурово были установлены и задержаны трое приезжих, 1999 года рождения», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что поводом для задержания стало видео с подозреваемыми. Речь идет об опубликованных накануне кадрах с видеорегистратора. На них запечатлено, как машина злоумышленников преграждает дорогу другому авто.
Далее трое мужчин подходят к заблокированной легковушке и наносят по ней удары, игнорируя слова водителя о том, что в машине ребенок. В результате последнего удара на поврежденном авто треснуло лобовое стекло. Покинув место инцидента, потерпевший обратился в силовикам и написал заявление.
